Россиянам посоветовали быть аккуратными при покупке смартфонов из Китая

Гаджеты некоторых производителей, вывезенные в другие страны, блокируют функцию вызова

17 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов посоветовал россиянам быть внимательнее при покупке смартфонов из Китая.

В интервью для РИА Новости Сиволобов отметил, что некоторые гаджеты, предназначенные для китайского рынка, блокируют функцию голосовых звонков после вывоза из страны.

Это уже коснулось смартфонов от компаний OnePlus, Realme и OPPО. В будущем аналогичная ситуация может произойти с гаджетами от Xiaomi.

В интернет-магазинах смартфоны, предназначенные для китайского рынка, обозначаются маркировкой CN.