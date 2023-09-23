Россиянам посоветовали есть меньше сладкого осенью
Также не стоит налегать на соленое, кофе и алкоголь
23 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала не налегать осенью на сладкое, соленое, кофе и алкоголь, чтобы не подорвать иммунитет. Ее слова приводит сайт Пятого канала.
Как отметила специалист, ежедневная норма сахара не должна превышать 5-10% от суточной калорийности. Лучше отказаться от конфет, газировок, сдобы и прочего.
Что касается алкоголя, то, по словам нутрициолога, безопасной дозы в этом случае не существует. Не важна и крепость напитка: детоксикация неизбежна в любом случае.
Потребление соли осенью также стоит контролировать. В противном случае из-за ее переизбытка могут возникнуть отеки и снизиться физическая активность. Гусакова посоветовала отказаться от продуктов, в которых соль содержится в скрытом виде: колбасные изделия, сыры и консервы.
Кроме того, не стоит злоупотреблять кофе. Выпивать больше двух-трех чашек в день – вредно для организма.
"Отдайте предпочтение теплым напиткам и супам, чтобы поддержать терморегуляцию организма", – заключила нутрициолог.
11:28:40 23-09-2023
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