Россиянам посоветовали есть меньше сладкого осенью

Также не стоит налегать на соленое, кофе и алкоголь

23 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала не налегать осенью на сладкое, соленое, кофе и алкоголь, чтобы не подорвать иммунитет. Ее слова приводит сайт Пятого канала.

Как отметила специалист, ежедневная норма сахара не должна превышать 5-10% от суточной калорийности. Лучше отказаться от конфет, газировок, сдобы и прочего.

Что касается алкоголя, то, по словам нутрициолога, безопасной дозы в этом случае не существует. Не важна и крепость напитка: детоксикация неизбежна в любом случае.

Потребление соли осенью также стоит контролировать. В противном случае из-за ее переизбытка могут возникнуть отеки и снизиться физическая активность. Гусакова посоветовала отказаться от продуктов, в которых соль содержится в скрытом виде: колбасные изделия, сыры и консервы.

Кроме того, не стоит злоупотреблять кофе. Выпивать больше двух-трех чашек в день – вредно для организма.