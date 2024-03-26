Россиянам предложили добровольно снизить потребление электричества
При этом Минэнерго перейдет на тариф, который на 34% выше
26 марта 2024, 07:39, ИА Амител
Минэнерго планирует предложить россиянам снизить потребление электричества, отключая различные приборы, но при этом придется перейти на коммерческий тариф, который выше на 34%. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию. [Отключать] бытовые приборы в определенное время, чтобы снизит нагрузку на энергосистему… [Но] придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение", - сказано в сообщении.
Министерство энергетики предлагает населению снизить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки. Однако для этого потребителям придется отказаться от оплаты электроэнергии по регулируемым тарифам. Этот вопрос обсуждается в рамках проекта плана. "Дорожная карта" находится в стадии разработки. К обсуждению проекта может также подключиться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В "Совете рынка" считают, что начинать работу над данной инициативой стоит только после запуска модели управления спросом.
07:48:37 26-03-2024
Даже боюсь предположить, что нам предложит министерство сельского хозяйства.
09:37:49 26-03-2024
Гость (07:48:37 26-03-2024) Даже боюсь предположить, что нам предложит министерство сель... А еще министерство жкх, что делать, чтобы не загружать канализационные коллекторы.
15:21:06 26-03-2024
Гость (09:37:49 26-03-2024) А еще министерство жкх, что делать, чтобы не загружать канал... 🤣🤣🤣 Я кстати уже подумал наперёд — установил септик. За 20 лет откачивал один раз — этой зимой, когда он тупо перемёрз!
07:55:58 26-03-2024
Повысите цены и мы "добровольно" снизим потребление электроэнергии. А куда деваться?
08:03:23 26-03-2024
Все никак нажраться не могут? Или уже все наследие великой страны продано и просрано?
08:07:42 26-03-2024
Повышение тарифа на 34% - и всё.
Какую проблему решают не понятно.
Идут они лесом.
08:20:58 26-03-2024
Олег (08:07:42 26-03-2024) Повышение тарифа на 34% - и всё.Какую проблему решают не... Так очевидно же! Таким образом будет решена проблема погружения России в 18 век. когда не было электричества. Лучина - наше всё!
08:12:57 26-03-2024
А мы даже калоши еще не начинали делать , все раскачка да раскачка.
08:15:58 26-03-2024
то есть, второй путь снижения потребления электроэнергии, который без повышения тарифа, они просто не рассматривали? обычно, его называют экономией)
08:38:28 26-03-2024
Биткоин фермерам видно не хватает на майнинг
09:45:10 26-03-2024
А продуктивнее работать с должниками не пробовали? Для этого же надо мозги напрячь, тело.
09:51:55 26-03-2024
В определенное время ,утром и вечером часа на два,отключать рекламные панели по всему городу.Большинство жителей города этого не заметят,а потребление электричества сократиться,значительно.
10:13:30 26-03-2024
Власиха освещается до 12 часов дня.
Ул. Юбилейная до самой местной администрации. Нормально?
Чтобы местные специалисты администрации не заблудились?
Алтай Энергосбыт радуется.
10:27:23 26-03-2024
На фейк похоже. Слишком бредово
10:31:23 26-03-2024
Раньше мерилом развития считалось потребление электроэнергии домохозяйством, теперь, наоборот, предлагают погружаться в каменный век, отказываясь от комфорта.
11:27:13 26-03-2024
Отключите тупую иллюминацию Нового моста, Горы, нескольких ТРЦ - вот вам экономия, не заставляйте уже людей ужиматься во всём, это формирует рабское совковое мышление!
12:11:53 26-03-2024
Гость (11:27:13 26-03-2024) Отключите тупую иллюминацию Нового моста, Горы, нескольких Т... При "совке" даже мысли не было об экономии. Да и рабов сейчас больше, чем было в то время.
15:30:31 26-03-2024
Гость (11:27:13 26-03-2024) Отключите тупую иллюминацию Нового моста, Горы, нескольких Т... Эта «тупая» иллюминация имеет смехотворное потребление. Как и всё светодиодное. Для сравнения. Большой (50" - 65") телик потребляет столько же, сколько обычный кинескопный. Плазма 42", купленная в году, который все хотят вернуть, жрала из розетки полкиловатта и имела на задней стенке три больших вентилятора. Современный ОГРОМНЫЙ телик (100") потребляет меньше этой плазмы в два-три раза. Разницу в экране, думаю, посчитаете, что он пятикратно больше. А вообще, дома сейчас самое большое потребление... у холодильника. Всё остальное на его фоне — такие мелочи, что я даже разницы в квитанции не ощущаю.
15:44:58 26-03-2024
ворчун (15:30:31 26-03-2024) дома сейчас самое большое потребление... у холодильника. Всё остальное на его фоне — такие мелочи, что я даже разницы в квитанции не ощущаю.т.е. дома ни чайника,, ни электроплиты, ни микроволновки, ни стиралки нет? ты точно квитанции самостоятельно оплачиваешь? чот меня терзают сомнения...
16:28:49 26-03-2024
Гость (15:44:58 26-03-2024) т.е. дома ни чайника,, ни электроплиты, ни микроволновки, ни... Чайника — нет. Электроплиты и микроволновки нет — у меня газ. Стиралка отлично стирает и в холодной воде. Всё остальное — потребление очень эпизодическое (кофемашина бойлер минуту погреет, тостер минут пять и т.д.) и очень скромное в сравнении с двумя постоянно включёнными холодильниками. Экономия пришла ещё при царе Горохе — с заменой двух телепузиков на один большой ЖК (потребление даже меньше) да лампочек по 100 Вт на светодиодные 6-10 Вт, от которых даже счётчик не крутится, настолько малый у них ток. Компа у меня тоже нет, есть лэптоп с зарядкой 20 Вт. Я его даже не выключаю никогда.
17:42:40 26-03-2024
ворчун (16:28:49 26-03-2024) Чайника — нет. Электроплиты и микроволновки нет — у меня газ... Я тоже примерно в таком режиме. Но стирать в холодной воде нет смысла, особенно постельное, полотенце - необходимо только на максимальной температуре. Ещё сушка, глажка. Холодильник. Посудомойка. Кофемашина, тостер, редко микроволновка, мясорубка, шинковка, миксер, гриль. Пылесос. Так что и без электроплиты в современной квартире достаточно разных электроприспособлений, не хочется жить в прошлом веке. Вручную делать всё невозможно, возраст не позволяет, силы не те.
18:17:30 26-03-2024
Гость (17:42:40 26-03-2024) Я тоже примерно в таком режиме. Но стирать в холодной воде н... а ему нравится в труханах с чирканами щеголять. машинка стиральная "а-ля" "Фея" или "Малютка" в холодной воде их только отчетливее делают и не дают расплываться. .
12:52:20 26-03-2024
Нифига не понял, вы сэкономьте электроэнергию и мы за это переведем вас на более дорогой тариф, так получается ? А зачем мне тогда экономить ? В чем мой выигрыш то ?
15:03:03 26-03-2024
Чубайс уехал, а дело его живет. В госуправлении и в госкорпорациях одни чубайсы.
16:09:49 26-03-2024
Гость (15:03:03 26-03-2024) Чубайс уехал, а дело его живет. В госуправлении и в госкорпо... К счастью, для таких сейчас как раз вводят смертную казнь. Бах-бах, и нет проблемы.
18:12:14 26-03-2024
Тратить вместо 10 киловат 7 но платить как за 15