Россиянам предложили добровольно снизить потребление электричества

При этом Минэнерго перейдет на тариф, который на 34% выше

26 марта 2024, 07:39, ИА Амител

Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/548225

Минэнерго планирует предложить россиянам снизить потребление электричества, отключая различные приборы, но при этом придется перейти на коммерческий тариф, который выше на 34%. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию. [Отключать] бытовые приборы в определенное время, чтобы снизит нагрузку на энергосистему… [Но] придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение", - сказано в сообщении.

Министерство энергетики предлагает населению снизить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки. Однако для этого потребителям придется отказаться от оплаты электроэнергии по регулируемым тарифам. Этот вопрос обсуждается в рамках проекта плана. "Дорожная карта" находится в стадии разработки. К обсуждению проекта может также подключиться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В "Совете рынка" считают, что начинать работу над данной инициативой стоит только после запуска модели управления спросом.