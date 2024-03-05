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Россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж

Цена на баллы меняется каждый год

05 марта 2024, 22:29, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что россияне могут докупить пенсионный стаж. Ее слова передает "Газета.ру".

"Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы", – сказала Бессарраб.

Она добавила, что докупить можно один-два года стажа.

Цена на баллы, как отметила Бессараб, меняется каждый год. Суммы, по ее словам, достаточно большие, для того чтобы вносить их единовременно.

Для того чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку.

пенсии

Комментарии 11

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Гость

22:52:19 05-03-2024

спасибо что подсказала

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Грыша

22:59:51 05-03-2024

Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А продают один балл за сколько?

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Гость

07:42:28 06-03-2024

Грыша (22:59:51 05-03-2024) Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А про... В прошлом году было порядка 38 000 руб.

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Гость

11:17:36 06-03-2024

Гость (07:42:28 06-03-2024) В прошлом году было порядка 38 000 руб.... В этом году 51000

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Гость

09:44:16 06-03-2024

Грыша (22:59:51 05-03-2024) Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А про... - Это смотря когда на пенсию вышел, у меня пожизненно балл 73 рубля.

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Гость

09:14:10 06-03-2024

Если не хватит баллов то пенсия только в 70 лет социальная

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Гость

09:26:54 06-03-2024

Вот так горбатился с 1990 по 2000 неофициально и даже не знал, потому что руководитель завода - барыга, сведения и отчисления в надутый пенсионный фонд не подавал и не отчислял. Приходишь для назначения пенсии, а тебе молодка из окна говорит, что надо было за работодателем проверять....как? И идешь посланный до погоста работать

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Гость

10:34:17 06-03-2024

Гость (09:26:54 06-03-2024) Вот так горбатился с 1990 по 2000 неофициально и даже не зна...
у меня таким же образом украли 2 года стажа, казалось бы немного, но тоже неприятненько

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Гость

09:44:59 06-03-2024

И? Цена вопроса? О чем статья? Что всё течет, всё меняется?

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Гость

11:21:06 06-03-2024

Очень не прозрачная система как они считают баллы, только два последних года указывают сколько начисленно баллов за каждый год, а за предыдущие года одной цифрой, придется идти к юристу перепроверять.

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Гость

11:27:54 06-03-2024

Это грабеж и обман, установили возраст и придумали планку допрыгнешь выйдешь не допрыгнешь ещё иди работай 5 лет или заплати государству, не в одной стране нет такого, наши буржуи самые гениальные грабить свой народ они научились хорошо, тем временем доходы с ресурсов страны капают в карманы очень узкого круга лиц.

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