Россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж
Цена на баллы меняется каждый год
05 марта 2024, 22:29, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что россияне могут докупить пенсионный стаж. Ее слова передает "Газета.ру".
"Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы", – сказала Бессарраб.
Она добавила, что докупить можно один-два года стажа.
Цена на баллы, как отметила Бессараб, меняется каждый год. Суммы, по ее словам, достаточно большие, для того чтобы вносить их единовременно.
Для того чтобы приобрести недостающие баллы, достаточно просто подать заявку.
22:52:19 05-03-2024
спасибо что подсказала
22:59:51 05-03-2024
Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А продают один балл за сколько?
07:42:28 06-03-2024
Грыша (22:59:51 05-03-2024) Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А про... В прошлом году было порядка 38 000 руб.
11:17:36 06-03-2024
Гость (07:42:28 06-03-2024) В прошлом году было порядка 38 000 руб.... В этом году 51000
09:44:16 06-03-2024
Грыша (22:59:51 05-03-2024) Пенсу за один балл что то около 130 руб дают что ли... А про... - Это смотря когда на пенсию вышел, у меня пожизненно балл 73 рубля.
09:14:10 06-03-2024
Если не хватит баллов то пенсия только в 70 лет социальная
09:26:54 06-03-2024
Вот так горбатился с 1990 по 2000 неофициально и даже не знал, потому что руководитель завода - барыга, сведения и отчисления в надутый пенсионный фонд не подавал и не отчислял. Приходишь для назначения пенсии, а тебе молодка из окна говорит, что надо было за работодателем проверять....как? И идешь посланный до погоста работать
10:34:17 06-03-2024
Гость (09:26:54 06-03-2024) Вот так горбатился с 1990 по 2000 неофициально и даже не зна...
у меня таким же образом украли 2 года стажа, казалось бы немного, но тоже неприятненько
09:44:59 06-03-2024
И? Цена вопроса? О чем статья? Что всё течет, всё меняется?
11:21:06 06-03-2024
Очень не прозрачная система как они считают баллы, только два последних года указывают сколько начисленно баллов за каждый год, а за предыдущие года одной цифрой, придется идти к юристу перепроверять.
11:27:54 06-03-2024
Это грабеж и обман, установили возраст и придумали планку допрыгнешь выйдешь не допрыгнешь ещё иди работай 5 лет или заплати государству, не в одной стране нет такого, наши буржуи самые гениальные грабить свой народ они научились хорошо, тем временем доходы с ресурсов страны капают в карманы очень узкого круга лиц.