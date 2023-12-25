Россиянам предложили платить компенсацию за плохие дороги

По задумке автора инициативы выплачивать деньги будут страховщики

25 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил выплачивать россиянам компенсацию за плохие дороги. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".

"Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного <...> в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса", – сказано в проекте.

Предполагается, что компенсацию за ошибки местных властей будут выплачивать страховщики.

По словам Нилова, люди в России давно ждут введения "коммунального ОСАГО".