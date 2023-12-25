Россиянам предложили платить компенсацию за плохие дороги
По задумке автора инициативы выплачивать деньги будут страховщики
25 декабря 2023, 17:01, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил выплачивать россиянам компенсацию за плохие дороги. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
"Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного <...> в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса", – сказано в проекте.
Предполагается, что компенсацию за ошибки местных властей будут выплачивать страховщики.
По словам Нилова, люди в России давно ждут введения "коммунального ОСАГО".
17:12:21 25-12-2023
Интересно как такая инициатива повлияет на стоимость ОСАГО
18:23:00 25-12-2023
Не,ну ясно что у нас думари мудрые,но до такой степени,это надо уметь,они собирают транспортный налог на содержание дорог,но за убитые дороги должны платить страховщики-полный сюр
00:01:41 26-12-2023
гость (18:23:00 25-12-2023) Не,ну ясно что у нас думари мудрые,но до такой степени,это н... Вначале вы страховщикам заплатите, а потом они подумают платить вам или нет.