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Россиянам рассказали, что зимой нельзя есть на завтрак

Диетолог рекомендует исключить из утреннего меню простые углеводы

01 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зимний завтрак должен быть достаточно плотным и содержать все необходимые организму нутриенты, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

"Просто баночка йогурта или один бутерброд – этого мало в холодное время года. Завтрак должен быть насыщающим и полноценным по составу", – подчеркнула медик.

При этом насыщающий и калорийный – не одно и то же, предупредила Круглова. Например, некоторые готовые завтраки, в составе которых много сахара, сдобная выпечка и сладости – могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не даёт насыщения на длительное время.

В холодное время года, указала диетолог, обязательно необходимо получать по утрам витамины и клетчатку.

"На завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы ещё добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов", – посоветовала Круглова.

 

Комментарии 3

  • без вас разберемся что нам есть или не есть достали в от заглядывать
    01 февраля, Гость   Ответить
  • одни говорят утром творог нельзя, другие советуют есть, эти диетологи, кто во что горазд
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А эти диетологи не ужинают накануне? Или одним творожком и йогуртом с орешками питаются? За ночь организм переваривает вечернюю пищу, усваивает и накапливает всё необходимое и утром готов к работе. Кофе с бутербродом или булочкой (кому как нравится) вполне достаточно. Если тяжёлый физический труд предстоит, то хорошо добавить кашу, но надо понимать, что приём пищи должен быть часа за 2-3 до нагрузки, с наполненным желудком как-то тяжеловато будет.
    01 февраля, Гость   Ответить
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