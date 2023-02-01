Россиянам рассказали, что зимой нельзя есть на завтрак

Диетолог рекомендует исключить из утреннего меню простые углеводы

01 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зимний завтрак должен быть достаточно плотным и содержать все необходимые организму нутриенты, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

"Просто баночка йогурта или один бутерброд – этого мало в холодное время года. Завтрак должен быть насыщающим и полноценным по составу", – подчеркнула медик.

При этом насыщающий и калорийный – не одно и то же, предупредила Круглова. Например, некоторые готовые завтраки, в составе которых много сахара, сдобная выпечка и сладости – могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не даёт насыщения на длительное время.

В холодное время года, указала диетолог, обязательно необходимо получать по утрам витамины и клетчатку.