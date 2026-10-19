Новая форма валюты сделает расчеты быстрее, прозрачнее и без комиссий для физлиц

19 октября 2026, 12:30, ИА Амител

Цифровой рубль / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Россияне могут использовать цифровые рубли для оплаты покупок в магазинах, сканируя QR-код на кассе через банковское приложение. Для этого нужно создать цифровой кошелек на платформе Банка России и пополнить его. Генеральный директор международной IT-компании LinkClick Service Иван Алексеев рассказал Life.ru о принципах работы нового метода расчетов и его преимуществах для потребителей.

"Для пользователя это будет ничуть не сложнее управления привычным депозитом. Расплатиться же цифровыми деньгами можно будет в любом магазине", — отметил он.

Для завершения покупки клиент должен отсканировать QR-код и выбрать удобный метод оплаты. Универсальный платежный код поддерживает множество способов расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП), банковские карты и цифровой рубль.

Специалист выделил три ключевых преимущества новой системы оплаты. Во-первых, клиентам больше не нужно носить с собой банковские карты, так как для оплаты достаточно использовать телефон.

Вторым преимуществом Алексеев назвал особенности хранения цифровых средств. В отличие от традиционных банковских счетов, цифровые кошельки размещаются на платформе Центрального банка, что позволяет пользователям получать доступ к одному и тому же кошельку через приложения различных банков, являющихся участниками этой платформы.

"Очень удобно в эпоху санкций, когда банковское приложение может слететь в самый неудобный момент", — отметил специалист.

Третьим и ключевым преимуществом Алексеев назвал способность отслеживать цифровые деньги благодаря индивидуальному коду каждого рубля. Он считает, что это усилит безопасность платежей, так как можно будет определить, куда были направлены средства.

"Где бы ни оказались ваши деньги, их всегда найдут, а значит, пользоваться ими безопасно", — пояснил IT-эксперт.

Алексеев считает, что новый метод расчетов может быть выгоден и для бизнеса, так как он позволяет сократить затраты на обработку платежей. Эксперт также предполагает, что это может привести к разработке новых программ лояльности и специальных акций для клиентов.