Россиянам рассказали, как цифровой рубль упростит оплату в магазине
Новая форма валюты сделает расчеты быстрее, прозрачнее и без комиссий для физлиц
19 октября 2026, 12:30, ИА Амител
Россияне могут использовать цифровые рубли для оплаты покупок в магазинах, сканируя QR-код на кассе через банковское приложение. Для этого нужно создать цифровой кошелек на платформе Банка России и пополнить его. Генеральный директор международной IT-компании LinkClick Service Иван Алексеев рассказал Life.ru о принципах работы нового метода расчетов и его преимуществах для потребителей.
"Для пользователя это будет ничуть не сложнее управления привычным депозитом. Расплатиться же цифровыми деньгами можно будет в любом магазине", — отметил он.
Для завершения покупки клиент должен отсканировать QR-код и выбрать удобный метод оплаты. Универсальный платежный код поддерживает множество способов расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП), банковские карты и цифровой рубль.
Специалист выделил три ключевых преимущества новой системы оплаты. Во-первых, клиентам больше не нужно носить с собой банковские карты, так как для оплаты достаточно использовать телефон.
Вторым преимуществом Алексеев назвал особенности хранения цифровых средств. В отличие от традиционных банковских счетов, цифровые кошельки размещаются на платформе Центрального банка, что позволяет пользователям получать доступ к одному и тому же кошельку через приложения различных банков, являющихся участниками этой платформы.
"Очень удобно в эпоху санкций, когда банковское приложение может слететь в самый неудобный момент", — отметил специалист.
Третьим и ключевым преимуществом Алексеев назвал способность отслеживать цифровые деньги благодаря индивидуальному коду каждого рубля. Он считает, что это усилит безопасность платежей, так как можно будет определить, куда были направлены средства.
"Где бы ни оказались ваши деньги, их всегда найдут, а значит, пользоваться ими безопасно", — пояснил IT-эксперт.
Алексеев считает, что новый метод расчетов может быть выгоден и для бизнеса, так как он позволяет сократить затраты на обработку платежей. Эксперт также предполагает, что это может привести к разработке новых программ лояльности и специальных акций для клиентов.
12:44:27 19-10-2026
Вот интересно, прошел ли хоть один платёж в цифровых деньгах)
13:08:39 19-10-2026
который год "эксперты" пытаются придумать зачем нужен цифровой рубль и никак не получается
13:21:34 19-10-2026
т.е. если пенсионер перевел цифровые рубли мошенникам, то их найдут но обратно не вернут или вернут?
14:08:40 19-10-2026
Я никогда не достаю телефон на кассе, и не буду это делать.
14:38:27 19-10-2026
Новая форма валюты сделает расчеты быстрее"
Мы уже проходили "быстрые" цифровые лифты, которые прозвали за скороходность "эстонскими" по сравнению с аналоговыми советскими, которые вдвое быстрее. Цифровые расчёты на кассе, когда достают свой девайс, заходят в приложение, пытаются рассчитаться, платёж не проходит, потом может проходит, куда медленнее доброго и не стареющего нала!
15:59:08 19-10-2026
Гость (14:38:27 19-10-2026) Новая форма валюты сделает расчеты быстрее"Мы уже пр...
Ой.
5000 ?
в 9 утра !!!?
я не разменяю.
17:46:07 19-10-2026
Шинник (15:59:08 19-10-2026) Ой.5000 ?в 9 утра !!!?я не разменяю.... судя по дизлайкам - кому-то меняют
21:40:50 19-10-2026
Гость (17:46:07 19-10-2026) судя по дизлайкам - кому-то меняют...
судя по дизлайкам - никому не меняют ?!
18:10:39 19-10-2026
Ну вот пусть депутатам и выдают зарплату цифровыми рублями, раз они такие прозрачны. Или это другое?
18:48:12 19-10-2026
Слово «рассказали» тут имеет иной подтекст