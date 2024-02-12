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Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников

Эксперт считает, что не стоит оставаться равнодушными в таких ситуациях

12 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: unsplash.com
Человек со смартфоном / Фото: unsplash.com

Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Как сообщает телеканал "360", такой способ помочь атакованным мошенниками родственникам назвал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

Ефимов напомнил, что большая часть мошеннических действий основана на методах социальной инженерии. Злоумышленники обычно знают какие-то детали о человеке – из соцсетей или слитых баз данных. Это помогает им быстро выходить на диалог и использовать знания о жертве ей во вред.

Близких или знакомых лучше предупреждать о возможных аферах. Если кто-то стал жертвой, следует узнать всю информацию.

"Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте", – сказал инженер.Он добавил, что не стоит оставаться равнодушными в таких ситуациях.

Мошенники

Комментарии 3

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Гость

18:49:57 12-02-2024

Не берите трубку или (если взяли и они начали разговор , посылайте смело на три буквы.Проверено и помогает.

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Элен без ребят

20:02:25 12-02-2024

Гость (18:49:57 12-02-2024) Не берите трубку или (если взяли и они начали разговор , пос... а я всегда трубку беру, слушаю "товарища майора из самого главного управления город Москва, потом включаю ему песню Шнура "Дорожная". один раз меня даже поблагодарили за музыкальную паузу, но чаще обижаются :))

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Гость

20:41:32 12-02-2024

Элен без ребят (20:02:25 12-02-2024) а я всегда трубку беру, слушаю "товарища майора из самого гл... Умничка! Так и надо!

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