Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников

Эксперт считает, что не стоит оставаться равнодушными в таких ситуациях

12 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: unsplash.com

Если кто-то из близких стал жертвой манипуляций кибермошенников, то этим людям нужно постараться помочь осознать ситуацию и убедить не переводить денежные средства. Как сообщает телеканал "360", такой способ помочь атакованным мошенниками родственникам назвал инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.

Ефимов напомнил, что большая часть мошеннических действий основана на методах социальной инженерии. Злоумышленники обычно знают какие-то детали о человеке – из соцсетей или слитых баз данных. Это помогает им быстро выходить на диалог и использовать знания о жертве ей во вред.

Близких или знакомых лучше предупреждать о возможных аферах. Если кто-то стал жертвой, следует узнать всю информацию.

"Не используйте эмоциональный тон, но постарайтесь объяснить человеку, что это может быть афера. Укажите на типичные признаки мошенничества, которые вы заметили. Не игнорируйте", – сказал инженер.Он добавил, что не стоит оставаться равнодушными в таких ситуациях.