Россиянам рассказали, как правильно попросить руководство прибавить зарплату

Работникам важно не бояться отказов и ежегодно актуализировать свою стоимость на рынке труда

15 января 2025, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Перечень заслуг и достижений работника – важные составляющие правильной просьбы о прибавке к зарплате. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам экспертов, основаниями для повышения зарплаты могут быть следующие показатели:

изменение конъюнктуры рынка;

появление новых навыков и умений у соискателя;

успехи в работе, которые подтверждаются конкретными показателями;

расширение компании.

При этом специалисты подчеркивают, что важно не бояться отказов, а как минимум раз в год актуализировать на рынке труда свою стоимость. Если поступило предложение от другой организации, следует объяснить ситуацию руководству.