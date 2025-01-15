Россиянам рассказали, как правильно попросить руководство прибавить зарплату
Работникам важно не бояться отказов и ежегодно актуализировать свою стоимость на рынке труда
15 января 2025, 09:45, ИА Амител
Перечень заслуг и достижений работника – важные составляющие правильной просьбы о прибавке к зарплате. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам экспертов, основаниями для повышения зарплаты могут быть следующие показатели:
- изменение конъюнктуры рынка;
- появление новых навыков и умений у соискателя;
- успехи в работе, которые подтверждаются конкретными показателями;
- расширение компании.
При этом специалисты подчеркивают, что важно не бояться отказов, а как минимум раз в год актуализировать на рынке труда свою стоимость. Если поступило предложение от другой организации, следует объяснить ситуацию руководству.
"Скажите, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", – рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук.
09:47:47 15-01-2025
есть конкуренты с более интересным финансовым предложением --- сейчас реально есть, но обычно боишься, что конкуренты с более интересным финансовым предложением врут и можно влететь
10:30:50 15-01-2025
Гость (09:47:47 15-01-2025) есть конкуренты с более интересным финансовым предложением -... обычно так и происходит, или получаешь новый коллектив, с которым хочется самоубиться, а не работать.
10:47:19 15-01-2025
Сейчас соберутся учителя, пожарные и полицейские и пойдут к начальству, рассказывать про конъюнктуру рынка предложения конкурентов
11:14:54 15-01-2025
Гость (10:47:19 15-01-2025) Сейчас соберутся учителя, пожарные и полицейские и пойдут к ... И врачи! Вон наш министр вещал, что аж на 120 врачей больше стало! Откуда переманили? Правда, почти все за 50 тр ССВ поехали на село.
12:29:37 15-01-2025
Гость (10:47:19 15-01-2025) Сейчас соберутся учителя, пожарные и полицейские и пойдут к ... Моего знакомого проктолога так и переманили из одной клиники в другую. Сказали, что есть более интересные пациенты.
11:13:22 15-01-2025
Не для нашего региона советы.
11:38:12 15-01-2025
я даже знаю куда тебя пошлют после такой наглой просьбы.
11:42:12 15-01-2025
у нас на заводе когда начинают роптать о зарплате, сразу говорят вон там бог а вон там порог, а за забором очередь, про очередь конечно врут, но разговоры заканчиваются быстро.
11:59:59 15-01-2025
откуда берут таких "специалистов" , обычно если есть конкуренты, то они как правило знакомы с директором, и один звонок и этот конкурент не примет тебя на работу. бред несет ваш специалист. Пусть идет к конкурентам, а лучше дворы подметать с такими советамии. пользы будет больше
12:08:28 15-01-2025
Реально можно попросить о повышении зарплаты только тогда, когда держишь руководство за яицы железной рукой в виде документов...😁
13:42:11 15-01-2025
коллективно надо предъявлять)