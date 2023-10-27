Россиянам рассказали, как усмирить головную боль в снегопад

Поможет полноценный сон и сбалансированное питание

27 октября 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-диетолог Вера Раш рассказала, как метеочувствительным людям пережить ухудшение погодных условий.

В разговоре с "Лайфом" специалист отметила, что бороться с головной болью в снегопады можно с помощью сбалансированного питания с добавлением в рацион овощей и фруктов, полноценного сна и релаксации. К последнему можно отнести медитацию, массаж и теплую ванну с травами.

Если вас по утрам одолевает сильная слабость, то следует принимать природные адаптогены – например, китайский лимонник, элеутерококк или женьшень.

В случае изменения состояния здоровья также не лишним будет перераспределить рабочий график, отметила Вера Раш.