Россиянам рассказали о вреде белого хлеба

Употреблять его не стоит в том числе людям, у которых есть проблемы с ЖКТ

29 октября 2024, 12:31, ИА Амител

Хлеб / Фото: Rebecca Matthews / unsplash.com

Людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

По ее словам, этот продукт содержит углеводы и имеет высокий гликемический индекс. Кроме того, в белом хлебе есть глютен. Это может усугубить симптомы у людей с целиакией.

Также врач отметила, что белый хлеб может обострять неприятные симптомы у склонных к запорам и с другими заболеваниями ЖКТ.