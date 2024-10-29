Россиянам рассказали о вреде белого хлеба
Употреблять его не стоит в том числе людям, у которых есть проблемы с ЖКТ
29 октября 2024, 12:31, ИА Амител
Хлеб / Фото: Rebecca Matthews / unsplash.com
Людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
По ее словам, этот продукт содержит углеводы и имеет высокий гликемический индекс. Кроме того, в белом хлебе есть глютен. Это может усугубить симптомы у людей с целиакией.
Также врач отметила, что белый хлеб может обострять неприятные симптомы у склонных к запорам и с другими заболеваниями ЖКТ.
12:45:00 29-10-2024
Такое ощущение как только какой то продукт собирается дорожать,он сразу становится вредным
13:01:45 29-10-2024
Лучше бы сказали, все вредно, сразу в гроб.
13:09:26 29-10-2024
Хлеб- исконно русский продукт, без хлеба мы умрём, как нация. Хлеб есть необходимо, и белый, и ржаной, и цельнозерновой. И не обвиняйте меня в "совковости".
13:26:23 29-10-2024
белый хлеб - очень тяжелый продукт особенно для диабетиков и пожилых людей
идеальный хлеб это хлеб из ржи сделанный по гостам ссср. В те времена в магазинах продавался
сегодня его практически не делают. Он идеален для усвоения больными и диабетиками. У меня отец пожилой ездит в другой конец города покупать где еще делают его. Хлеб ржаной гост ссср из кормовых видов ржи. Так называемый серый хлеб. Его надо снова выпускать. Очень полезный продукт
13:52:34 29-10-2024
майор (13:26:23 29-10-2024) белый хлеб - очень тяжелый продукт особенно для диабетиков и...
Прямо любопытно, это что за единственное место в городе, продающее серый хлеб? Вроде бы в любом магазине или пекарне лежит на виду
14:10:34 29-10-2024
„Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению." (с)
14:47:08 29-10-2024
И как теперь мясом без хлеба обжираться???
17:04:01 29-10-2024
в Лэнде на Соце продаются много видов хлеба, в том числе черный ржаной хлеб, сделанный по ГОСТу 1938 года. Вот им наедаешься одним куском, не то, что современный хлеб дутыш, полбулки съел, а сытости никакой.
22:04:11 29-10-2024
Глютен или клейковина присутствует и в пшенице и в ржи. Для сведения содержание клейковины в белом хлебе меньше, чем в хлебе из темной муки.