Россиянам рассказали об ограничениях на домашних животных в квартирах

Регламентирующие правила есть не во всех регионах

22 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Кот / Фото: pxhere.com/ru/photo/974997

Количество домашних животных в квартирах регулируется законодательством, и количество разрешённых питомцев зависит от конкретного региона России. Об этом сообщил адвокат Станислав Мельник в интервью РИА Новости.

Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартире зависит от размера питомца и площади помещения. Согласно правилам, на каждые 12 квадратных метров площади может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, двух маленьких собак или трёх кошек.

Однако не во всех регионах действуют такие ограничения, поэтому жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями, которые содержат в своих квартирах десятки животных без должного ухода. В результате в доме могут возникнуть антисанитарные условия.