Россиянам рассказали об ограничениях на домашних животных в квартирах
Регламентирующие правила есть не во всех регионах
22 августа 2024, 13:30, ИА Амител
Количество домашних животных в квартирах регулируется законодательством, и количество разрешённых питомцев зависит от конкретного региона России. Об этом сообщил адвокат Станислав Мельник в интервью РИА Новости.
Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартире зависит от размера питомца и площади помещения. Согласно правилам, на каждые 12 квадратных метров площади может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, двух маленьких собак или трёх кошек.
Однако не во всех регионах действуют такие ограничения, поэтому жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями, которые содержат в своих квартирах десятки животных без должного ухода. В результате в доме могут возникнуть антисанитарные условия.
13:55:31 22-08-2024
Домашних животных надо держать в хлеву/свинарнике/будке, а не в квартире многоквартирного дома.
14:08:20 22-08-2024
Гость (13:55:31 22-08-2024) Домашних животных надо держать в хлеву/свинарнике/будке, а н... Некоторым двуногим даже и в хлев заходить нельзя, у нас на 1 этаже есть такая квартирка-бомжатник, "гостиница" для скитальцев...
15:42:29 22-08-2024
Гость (13:55:31 22-08-2024) Домашних животных надо держать в хлеву/свинарнике/будке, а н... Правильно, и хозяев этих животных туда же
14:04:16 22-08-2024
Некоторые дуры по 20 кошак дома держат и управы на них нет
18:06:01 22-08-2024
Гость (14:04:16 22-08-2024) Некоторые дуры по 20 кошак дома держат и управы на них нет... потому что они реально дуры, а помещают на спецлечение теперь только по заявлению от родственников
09:11:25 23-08-2024
Гость (14:04:16 22-08-2024) Некоторые дуры по 20 кошак дома держат и управы на них нет... живодеры, вы определитесь - зоошизе забирать всех домой или не забирать? Сами не знаете чего хотите, живут на улице - плохо, живут в квартире тоже плохо
14:06:47 22-08-2024
Ого, так получается в стандартной 2ке 50 кв.м. можно держать 12 кошек? ... да это самому рехнуться можно!
14:41:48 22-08-2024
Гость (14:06:47 22-08-2024) Ого, так получается в стандартной 2ке 50 кв.м. можно держать... с математикой у вас беда
18:24:16 22-08-2024
Гость (14:41:48 22-08-2024) с математикой у вас беда... Правильно подсчитали! 50м :12м х3кошки = 12,5 кошек
14:16:37 22-08-2024
Домашних животных надо держать в хлеву
Некоторых соседей нужно туда же переместить с их животными.
15:52:08 22-08-2024
"с проблемными соседями, которые содержат в своих квартирах десятки животных без должного ухода" - а если с должным уходом?
16:37:57 22-08-2024
а когда введут нормы для плотности машин во дворах? ну чтобы наглые водители не ставили на газонах, тротуарах и детских площадках свои железяки? а то уже про двору пройти нельзя, между машинами протискиваешься, ощущение, что по парковке идешь, а не по двору. Квартира частная территория, и правила плотности животин на квадратный метр будут, а дворы общественные и правил нет, хотя людей там получается страдает от этого намного больше.
18:07:38 22-08-2024
Гость (16:37:57 22-08-2024) а когда введут нормы для плотности машин во дворах? ну чтобы... есть требования о парковке не ближе 10 м от жилого здания. и о стоянке не более 5 мин., пожалуйста - звоните в ГИБДД, пишите заявление, все машины эвакуируют. Главное создать прецендент
18:11:55 22-08-2024
Гость (16:37:57 22-08-2024) а когда введут нормы для плотности машин во дворах? ну чтобы... также с 1 августа 2024 обновлены антитеррор-требования и ужесточены наказания - под эти требования очень многие придомовые стоянки подходят - пишите жалобу с фото на сайт админ. города, они отправят в соответствующие организации. По машинам работают: МЧС (пожарные), МВД и ГИБДД, 3 ведомства сразу. рассматривают со своих сторон факты нарушения парковки/стоянки в купе с антитеррор-требованиями. В путь, сознательные граждане. Работы, как видите, - вагоны. Вам лично позвонит руководитель района по каждому ведомству, нужно будет дать ответ на некоторые вопросы по существу и жалоба обяз должна быть с фото, которое подтверждает нарушение
00:47:04 24-08-2024
От куда у людей такая чёрствость и бессердечность к животным. Многие не знают а может забыли,что после войны кошки спасли Ленинград от крыс. Их привозили эшелонами ,многие погибали в борьбе с крысами . Много историй как собаки и кошки от голода спасали целые семьи. Найдите в интернете,все в доступе. Может быть тогда сердца черствых ,безразличных людей растаят. Люди,будте милосерднее ,помогайте братьям нашим меньшим. Они нуждаются в НАШЕЙ защите и вам воздастся. Господи,умягчи сердца людей!!!!!!