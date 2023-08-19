Россиянам рассказали об ошибках при продаже дачных участков
Некоторые нюансы могут серьезно снизить окончательную стоимость объекта
19 августа 2023, 17:20, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о том, какие ошибки совершают россияне, которые хотят продать дачу. Его слова передает РИА Новости.
По словам Гаврилова, даже крепкий и красивый дом будет стоить дешевле на миллион-полтора, если участок вокруг него не ухожен.
Также специалист добавил, что нужно уладить все вопросы с документами до того, как начнется продажа дачного участка. Затягивание сделки с потенциальным покупателем может привести к тому, что он просто откажется от покупки.
Парламентарий порекомендовал перед продажей также проверить безопасность и исправность всех коммуникаций.
10:29:52 20-08-2023
Какие сегодня проблемы с неухоженостью участка? Вызвал маленький трактор и спец бригаду, за день всё пропашут. Миллион-полтора это точно не стоит.
08:01:28 21-08-2023
Моим покупателям вообще было пофиг на участок, они все снесли и начали дом строить, так что мимо совет.