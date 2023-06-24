Россиянам рассказали, поможет ли сладкая вода и другие способы избавиться от похмелья

Лучшее средство от похмелья — алкоголь. Однако стоит помнить, что безопасных доз спиртного не существует

24 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сладкая вода и другие способы избавиться от похмелья – не помогут. Как сообщает "Секрет фирмы", хоть россияне и продолжают пользоваться народными "мудростями" после застолья, альтернативная медицина вряд ли сможет им помочь. Однако это не значит, что облегчить свое состояние нельзя. Что именно спасает, журналисты узнали у врача-гастроэнтеролога сервиса DocMA Анастасии Андирановой.

Она отметила, что похмелье – это набор симптомов. Длиться оно может от суток до двух с момента приема спиртного. Его механизм до конца не изучен. Самые частые симптомы – жажда, боль в голове, слабость, тошнота и тахикардия.

Ученые давно пытаются разработать чудо-средство от похмелья. Для этого они провели немало исследований по проверке эффективности различных веществ – как растительных, так и синтезированных. Результаты у них пока скромные.

Однако популярные народные методы не всегда работают. Так, употребление спиртного вызывает снижение уровня сахара в крови. Но сладкая вода не помогает – клинические исследования не показали достоверной информации.

Помочь могут препараты ацетилсалициловой кислоты, при тошноте – энтеросорбенты, а со стороны ЖКТ – травы, например, женьшень, элеутерококк и сок одуванчика. Вместе с этим лучшее средство от похмелья – алкоголь. Однако стоит помнить, что безопасных доз спиртного не существует.