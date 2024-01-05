Россиянам рассказали, сколько нужно работать с 2024-го года, чтобы уйти на пенсию
С 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет
05 января 2024, 16:29, ИА Амител
Для выхода на пенсию необходимо достичь определенного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество накопленных пенсионных баллов, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Об этом пишет агентство "Прайм".
Специалист напомнила, что с 2024-го минимальный стаж работы должен составлять 15 лет, а необходимое количество накопленных пенсионных баллов – 28,2. Уйти на заслуженный отдых можно досрочно, например, благодаря длительному трудовому стажу: для мужчин он составляет 42 года, для женщин – 37 лет.
Также раньше уйти на пенсию могут безработные граждане, которые состояли на учете в Центре занятости и уволились с предыдущего места работы из-за ликвидации или реорганизации предприятий.
Кроме того, получить статус пенсионера раньше остальных могут многодетные матери, работники вредных производств, граждане с "северным" стажем более 15 лет, а также учителя, медики и работники, занятые в сфере культуры.
10:03:07 06-01-2024
Самое главное это баллы, у вас может быть и 20 лет стажа а баллов не будет хватать, тогда пенсия только в 70 лет социальная
10:24:03 06-01-2024
Гость (10:03:07 06-01-2024) Самое главное это баллы, у вас может быть и 20 лет стажа а б... Бредите? Откуда 70 лет?
18:21:29 06-01-2024
Гость (10:24:03 06-01-2024) Бредите? Откуда 70 лет?... Таковы наши законы на сегодняшний день. При нехватке баллов вы сможете получать Социальную пенсию но только через пять лет после наступления пенсионного возраста (65 лет для мужчин). Так что это не бред, просто многие об этом не знают.
20:26:18 06-01-2024
Ну это на сегодняшний, а завтра опять что-нибудь поменяют. Пока баллы можно докупить.
10:53:22 06-01-2024
Самое главное в жизни россиян - вечеринка Ивлеевой! А не пенсионный возраст, до которого мало кто доживет, и мизерная пенсия, на которую даже выжить невозможно!