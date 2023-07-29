Россиянам рассказали, в каких случаях могут отказать в пенсии
Ситуацию при этом можно исправить
29 июля 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россиянам могут отказать в пенсии при нехватке накоплений или стажа, сообщил "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составляет 14 лет. Для подачи заявления необходимо иметь 25,8 пенсионного балла.
Если эти условия не соблюдены, то Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости. Однако исправить ситуацию можно – для этого нужно продолжить трудиться или докупить баллы, подав заявление в Соцфонд.
Ранее стало известно, что пенсии у неработающих пенсионеров с 2024 по 2027 год в России должны увеличиться почти на 20%.
17:16:26 29-07-2023
Фиг выйдешь и фиг получишь эту крохотную пенсию, вначале увеличили возраст, теперь гигантскими темпами увеличивают баллы, было 18 три года назад, стало 25,8, а в 24 году будет 28, порог плюс 3 балла за один год, а начисляют по одному баллу за год, все как всегда продуманно до мелочей, чтобы человек не набрал баллов и трудился без пенсии, а пока ты работаешь до 60 то будет уже 30 баллов. Наше поколение попало в перестройку, мы выходили тысячами на улицу по конверсии заводов, работать было негде, не о каком трудоустройстве мечтать не могли, шли работать на частников без официального трудоустройства, в стране только появился малый бизнес, теперь нам выставили эти баллы, неужели власть не знает, что происходило в стране с 1985 по 2010, в каком положении оказались люди когда рухнул социализм, а теперь эта бесчеловечная власть хочет от нас баллы или содрать с нас деньги за покупку баллов или пахать пока не наработаем, конечно госслужащим оказались в шоколаде, но их меньший процент, основная масса народа в советское время работала на заводах, которые закрылись и нас таких очень много, которые не могут набрать баллы. Следующему поколению вообще пенсия не светит.
09:20:04 31-07-2023
Гость (17:16:26 29-07-2023) Фиг выйдешь и фиг получишь эту крохотную пенсию, вначале уве... Вот эта и есть истинная "забота "о нашем благе.Не на лживых словах а на деле.То поколение на плечи которого легли все эти их идиотские" реформы" и перестройки вынуждены ещё и перерабатывать до 5 лет чтобы получить жалкую подачку в виде так называемой пенсии.Да ещё и условиями разными лукавыми обставляют.У меня складывается впечатление ,что эти могильщики заинтересованы в скором избавлении от этого поколения как свидетелей жизни при советском строе,а остальных ,более молодых ,просто поработить.
18:17:26 29-07-2023
Стаж 25 лет По выписке из ПФР баллов 18.Для выхода на пенсию нужно 28,5.Пенсионный фонд в выписке показывает неправильные данные.
21:28:59 29-07-2023
Пошла на пенсию было 32 года стажа и 178 баллов. На сегодня 39 лет стажа и около 200 баллов. Работала в коммерческих структурах.
11:10:31 30-07-2023
Гость (21:28:59 29-07-2023) Пошла на пенсию было 32 года стажа и 178 баллов. На сегодня ... Молодец садись пять.
15:10:50 30-07-2023
Гость (21:28:59 29-07-2023) Пошла на пенсию было 32 года стажа и 178 баллов. На сегодня ... Вам одной насчитывают по 6 баллов за год) вообще-то всем по 1-2 балла, расскажите секрет, что вы для этого сделали, у меня стаж 25 лет и 25 баллов, в пенсионном сказали больше двух баллов за год не дают, врут однако, а вам я "верю" .
09:26:38 31-07-2023
Гость (15:10:50 30-07-2023) Вам одной насчитывают по 6 баллов за год) вообще-то всем по ... Максимально для работающих пенсионеров начисляют 3 балла за год (3*7=21. 178+21= 199. Я же написала -около 200). Что не так?
22:00:09 29-07-2023
Наперсточники от правительства...
23:34:48 29-07-2023
Социальный фонд отказывает в назначении пенсии человеку пенсионного возраста, с минимальным стажем 5 лет и более? Арифметика проста: работник гарантированно получал МРОТ и платил 22% пенсионную страховку, а значит ему обязаны назначить пособие по старости в размере 22% от МРОТ и выплачивать 5 лет, до наступления социальной пенсии.
14:53:32 30-07-2023
А есть ли тогда вообще смысл перечислять в пенсфонд?