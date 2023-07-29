Россиянам рассказали, в каких случаях могут отказать в пенсии

Ситуацию при этом можно исправить

29 июля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россиянам могут отказать в пенсии при нехватке накоплений или стажа, сообщил "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составляет 14 лет. Для подачи заявления необходимо иметь 25,8 пенсионного балла.

Если эти условия не соблюдены, то Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости. Однако исправить ситуацию можно – для этого нужно продолжить трудиться или докупить баллы, подав заявление в Соцфонд.

Ранее стало известно, что пенсии у неработающих пенсионеров с 2024 по 2027 год в России должны увеличиться почти на 20%.