Россиянам разъяснили, когда у них могут изъять дачу по новому закону

Он отметил, что сначала собственник получит предупреждение

12 сентября 2024, 23:00, ИА Амител

Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне рискуют лишиться дачи, если не будут осваивать земельные участки в течение трех лет. Как сообщает РБК, об этом рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский, разъясняя механизм действия соответствующего закона.

Он отметил, что сначала собственник получит предупреждение. Закон, который подписал президент России Владимир Путин, дает дополнительные три года перед началом изъятия земельного участка.

Скуфинский добавил, что владелец участка, который не осваивал его в течение трех лет, сначала получит предупреждение от профильных органов, после чего ему будет дано полгода на устранение нарушения. Если по истечении этого срока участок продолжит пустовать, то Росреестр может инициировать судебный процесс об изъятии участка. Глава ведомства отметил, что главная задача – стимулировать людей использовать участок по целевому назначению.