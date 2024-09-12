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Россиянам разъяснили, когда у них могут изъять дачу по новому закону

Он отметил, что сначала собственник получит предупреждение

12 сентября 2024, 23:00, ИА Амител

Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне рискуют лишиться дачи, если не будут осваивать земельные участки в течение трех лет. Как сообщает РБК, об этом рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский, разъясняя механизм действия соответствующего закона.

Он отметил, что сначала собственник получит предупреждение. Закон, который подписал президент России Владимир Путин, дает дополнительные три года перед началом изъятия земельного участка.

Скуфинский добавил, что владелец участка, который не осваивал его в течение трех лет, сначала получит предупреждение от профильных органов, после чего ему будет дано полгода на устранение нарушения. Если по истечении этого срока участок продолжит пустовать, то Росреестр может инициировать судебный процесс об изъятии участка. Глава ведомства отметил, что главная задача – стимулировать людей использовать участок по целевому назначению.

Комментарии 5

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.!.

00:57:03 13-09-2024

Частная собственность? Не слышали.

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Бдыщ!!!

05:49:42 13-09-2024

Это нога у того кого надо нога...

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dok_CФ

08:26:32 13-09-2024

Что делать с домами (участками) брошенными в сёлах, деревнях..?

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Гость

09:10:00 13-09-2024

dok_CФ (08:26:32 13-09-2024) Что делать с домами (участками) брошенными в сёлах, деревнях... время свое дело сделает, через пару десятков лет там не останется ни чего. Время приведет все в порядок и природа свое возьмет.

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Гость

10:47:22 13-09-2024

Лет через 50-60, новые люди начнут осваивать новые земли в той же Сибири.

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