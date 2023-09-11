Россиянам разъяснили новые правила поездок на поездах

Они помогут проводникам разрешать споры

11 сентября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россиянам разъяснили новые правила путешествий на поездах, которые вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В Федеральной пассажирской компании пояснили, что правило, которое позволяет пассажирам с верхних полок пользоваться столиками с нижних полок, приняли, потому что от пользователей было много запросов.

Также отмечается, что правило, по которому нельзя слушать музыку громко, может не применяться, если у других пассажиров нет претензий по этому поводу.

Нормативы, принятые для поездок, помогут проводникам регулировать конфликты.