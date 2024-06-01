Россиянам стали чаще отказывать в выезде за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах
По словам вице-президента АТОР, проблема носит лавинообразный характер
01 июня 2024, 14:33, ИА Амител
Российские пограничники стали чаще отказывать гражданам в выезде из страны и изымать загранпаспорта из-за ошибок в данных, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По словам эксперта, ошибки возникают с буквой "ё", местом рождения с советским названием, особенностями машинописного штифта транслитерации и так далее.
"Эта проблема носит лавинообразный характер", – подчеркнул Мурадян.
Он допустил, что ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно, и рекомендовал туристам внимательнее сверять свои внутренний и заграничный паспорта, и в случае сомнений обращаться в территориальные органы МВД.
15:40:21 01-06-2024
Опять же российские пограничники. Налицо просто ограничения на выезд. Зарубежным погранцам пофиг, что в вашей совеццкой поспартине написано. А что, сейчас нужен отечественный паспорт? Никогда такого не было.
18:07:56 01-06-2024
Гость (15:40:21 01-06-2024) Опять же российские пограничники. Налицо просто ограничения ...
Не стоит задавать вопросы тому, кто никогда не был, да и не будет переходить границу. Они тебе наговорят. Чего не знают - сочинят, чего не понимают - додумают и будут толкать идею, что это именно так. Зачем спрашивать у тех, кто на полном серьезе обсуждает применение климатического оружия и "опыления" ковидом с пассажирских самолетов? Кто пишет в поле ника - "я знаю все о космосе" и заявляет о существовании какого-то бога. Знает он о космосе. О пивняке "Космос", наверное.
20:11:29 01-06-2024
Такое впечатление, что граждане сами себе паспорта рисуют. Или их всё-таки госорганы выдают?