Россиянам захотели доплачивать за продолжительный брак

Инициативу намерены посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому

02 мая 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах после 20 лет пребывания в браке. По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, на отзыв в кабмин проект планируют отправить до конца нынешней весенней сессии.

"Если люди находятся в браке более 20 лет – давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", – пояснил замруководителя фракции в разговоре с ТАСС.

По его словам, парламентарии считают, что "с учётом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи". Законопроект хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, единственный брак которого "продлился много десятилетий".