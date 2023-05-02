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Россиянам захотели доплачивать за продолжительный брак

Инициативу намерены посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому

02 мая 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах после 20 лет пребывания в браке. По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, на отзыв в кабмин проект планируют отправить до конца нынешней весенней сессии.

"Если люди находятся в браке более 20 лет – давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", – пояснил замруководителя фракции в разговоре с ТАСС.

По его словам, парламентарии считают, что "с учётом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи". Законопроект хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, единственный брак которого "продлился много десятилетий".

Комментарии 12

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Барнаулец

11:31:28 02-05-2023

Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее должно быть прибыльно и стимулироваться. Только так можно воспитать Светлого человека!

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Гость

12:16:11 02-05-2023

Барнаулец (11:31:28 02-05-2023) Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее до... Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите бред, просто ещё одна бессмысленная трата бюджетных денег.

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Гость

14:25:54 02-05-2023

Гость (12:16:11 02-05-2023) Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите... Одинокий бюджетный работник?

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Гость

12:56:57 02-05-2023

Не нойте, лучше живите в браке! Ой, сколько денег уже накопилось! Где в очередь записаться?

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Гость

13:00:33 02-05-2023

А мы с женой согласны. С 1997 года вместе.

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Гость

14:32:28 02-05-2023

Гость (13:00:33 02-05-2023) А мы с женой согласны. С 1997 года вместе.... Мы тоже,почитай,на сотку уже прожили.

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Гость

13:34:24 02-05-2023

Дед, а у тебя никогда не было желания развестись с бабушкой? Развестись нет, убить да.

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Гость

14:23:10 02-05-2023

Гость (12:16:11 02-05-2023) Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите... Одинокий бюджетный работник?

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Гость

14:49:53 02-05-2023

Я согласен, доплачивайте :-)

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Гость

15:02:55 02-05-2023

Пустой звук.

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Гость

20:10:42 02-05-2023

Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее должно быть прибыльно и стимулироваться. ---- добро, честность, справедливость и остальное хорошее или есть в человеке, или его нет, хоть застимулируйся)

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Гость

21:18:25 02-05-2023

Что попало а с боку бантик. Вот налог за бездетность 25% и на женщин и на детей ввести обязательно

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