Россиянам захотели доплачивать за продолжительный брак
Инициативу намерены посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому
02 мая 2023, 10:59, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах после 20 лет пребывания в браке. По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, на отзыв в кабмин проект планируют отправить до конца нынешней весенней сессии.
"Если люди находятся в браке более 20 лет – давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", – пояснил замруководителя фракции в разговоре с ТАСС.
По его словам, парламентарии считают, что "с учётом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи". Законопроект хотят посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, единственный брак которого "продлился много десятилетий".
11:31:28 02-05-2023
Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее должно быть прибыльно и стимулироваться. Только так можно воспитать Светлого человека!
12:16:11 02-05-2023
Барнаулец (11:31:28 02-05-2023) Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее до... Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите бред, просто ещё одна бессмысленная трата бюджетных денег.
14:25:54 02-05-2023
Гость (12:16:11 02-05-2023) Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите... Одинокий бюджетный работник?
12:56:57 02-05-2023
Не нойте, лучше живите в браке! Ой, сколько денег уже накопилось! Где в очередь записаться?
13:00:33 02-05-2023
А мы с женой согласны. С 1997 года вместе.
14:32:28 02-05-2023
Гость (13:00:33 02-05-2023) А мы с женой согласны. С 1997 года вместе.... Мы тоже,почитай,на сотку уже прожили.
13:34:24 02-05-2023
Дед, а у тебя никогда не было желания развестись с бабушкой? Развестись нет, убить да.
14:23:10 02-05-2023
Гость (12:16:11 02-05-2023) Не кого эта выплата не простимулирует и воспитает, не несите... Одинокий бюджетный работник?
14:49:53 02-05-2023
Я согласен, доплачивайте :-)
15:02:55 02-05-2023
Пустой звук.
20:10:42 02-05-2023
Добро, Справедливость, Честность и всё объективно хорошее должно быть прибыльно и стимулироваться. ---- добро, честность, справедливость и остальное хорошее или есть в человеке, или его нет, хоть застимулируйся)
21:18:25 02-05-2023
Что попало а с боку бантик. Вот налог за бездетность 25% и на женщин и на детей ввести обязательно