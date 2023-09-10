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Россиянам запретили ввозить в ЕС смартфоны и ноутбуки

В список запрещенных предметов попали и те, что не являются электроникой

10 сентября 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в ЕС на личных автомобилях, а также провозить ряд предметов. Об этом сообщает РБК.

То, используется ли автомобиль в коммерческих целях и на какой срок он въезжает, – не важно. 

Также под запрет попали: косметика, чемоданы, телефоны, ноутбуки и ряд других предметов.

Наименования, указанные в списке, теперь попадают под категорию "запрещенный импорт".

Туризм европа

Комментарии 8

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Стас

14:03:14 10-09-2023

По мимо авто запрещены личная косметика, чемодан и телефон? ))) Идиоты. Вроде ничего не сказано о запрете въезда на танке.

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Гость

14:36:04 10-09-2023

Всё в рамках демократии,просто свободы и отдельно свободы передвижения.

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Гость

15:03:04 10-09-2023

Так им и надо. Пусть дома сидят, родину защищают

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Чучмек

16:02:32 10-09-2023

Значит придётся туда на танках ехать. В кирзовых сапогах ...

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гость

19:37:01 10-09-2023

Чучмек (16:02:32 10-09-2023) Значит придётся туда на танках ехать. В кирзовых сапогах ...... а не вспомнишь сколько человеческих жизней стоила в прошлый раз езда на танках

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Гость

09:00:50 11-09-2023

Чучмек (16:02:32 10-09-2023) Значит придётся туда на танках ехать. В кирзовых сапогах ...... Определитесь уже, мы туда рвемся так, что любыми способами готовы ехать или они, загнивающие, нам нафиг не нужны

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Гость

20:26:32 10-09-2023

Возможно хотят у себя увеличить продажу смартфонов , чемоданов , косметики , ноутбуков и ряда других предметов , поддержав своих производителей ?

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Патриот

11:32:38 11-09-2023

Да и пофиг, че я в той гнилой гейропе потерял. Мне и на Руси жить хорошо. Пусть пальцы сосут, друг другу, без наших туристов.

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