Россиянам запретили ввозить в ЕС смартфоны и ноутбуки

В список запрещенных предметов попали и те, что не являются электроникой

10 сентября 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в ЕС на личных автомобилях, а также провозить ряд предметов. Об этом сообщает РБК.

То, используется ли автомобиль в коммерческих целях и на какой срок он въезжает, – не важно.

Также под запрет попали: косметика, чемоданы, телефоны, ноутбуки и ряд других предметов.

Наименования, указанные в списке, теперь попадают под категорию "запрещенный импорт".