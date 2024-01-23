Россиянам, живущим в браке больше 20 лет, предложили выплачивать премии
Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму
23 января 2024, 18:35, ИА Амител
Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать премии семьям, которые живут в браке больше 20 лет. Его слова передает ОСН.
Нилов отметил, что 2024 год в России объявили Годом семьи, а государство несет ответственность за сохранение института брака. Для этого в Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям, живущим вместе больше 20 лет.
"Понятно, что никакие деньги не помогут десятилетиями сохранять семью, если она создана без взаимной любви и уважения как необходимой основы и фундамента", – написал Нилов.
При этом он отметил, что поощрять семьи, живущие долго, точно стоит.
18:53:14 23-01-2024
куда обращаться)))
19:10:06 23-01-2024
Лучше поощрять заключение брака..
19:20:19 23-01-2024
dok_CФ (19:10:06 23-01-2024) Лучше поощрять заключение брака.. ... Что бы ты в следующем году свой брак расторг? Нет никакого смысла, таких халявщиков поощрять. 26 лет живем с женой бок о бок. Двое детей. Нам ваших денег не надо, но и халявщиков не плодите...
19:20:07 23-01-2024
а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше 20 лет - не считово?
19:32:23 23-01-2024
Гость (19:20:07 23-01-2024) а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше ... Нет
09:41:30 24-01-2024
Гость (19:20:07 23-01-2024) а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше ... а если наоборот в браке но живут не вместе?
19:48:29 23-01-2024
51 год живем вместе рубля не дают
21:36:56 23-01-2024
ГОСТЬ (19:48:29 23-01-2024) 51 год живем вместе рубля не дают... А нам с женой стукнуло 56 в январе этого года! Даже не верится, что столько вместе прожили.Не знаю, как я жене, но мне она точно не надоела ещё. И даже,когда её нет, чего-то не хватает.
16:03:42 24-01-2024
Гость. (21:36:56 23-01-2024) А нам с женой стукнуло 56 в январе этого года! Даже не верит... Старческая привычка.
21:41:18 23-01-2024
Вообще, на юбилеи свадьбы предусмотрены выплаты. Но не во всех регионах. В нормальных регионах есть на 50, 55, 60 лет свадьбы выплаты
21:46:41 23-01-2024
На свою часть куплю любовнице цветы.
22:12:18 23-01-2024
предложил выплачивать премии семьям, которые живут в браке больше 20 лет - В размере 1 тыс. рублей! По 50 руб. за каждый прожитый совместно год! КВН отдыхает.
07:23:41 24-01-2024
Не поощряется когда пары прожили 50 и т. Д лет. Почему?
08:16:16 24-01-2024
В Алтайском крае (07:23:41 24-01-2024) Не поощряется когда пары прожили 50 и т. Д лет. Почему? ... Для чего таким деньги?
11:25:38 24-01-2024
Когда содержание детй прости*к ляжет на плечи их отцов а не за счет выплат якобы матерям одиночкам которые логично одиночкам - вдовам а не беремянящим от святого воздуха
12:10:23 24-01-2024
А сколько, три рубля?