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Россиянам, живущим в браке больше 20 лет, предложили выплачивать премии

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму

23 января 2024, 18:35, ИА Амител

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/934029
Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/934029

Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать премии семьям, которые живут в браке больше 20 лет. Его слова передает ОСН.

Нилов отметил, что 2024 год в России объявили Годом семьи, а государство несет ответственность за сохранение института брака. Для этого в Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям, живущим вместе больше 20 лет.

"Понятно, что никакие деньги не помогут десятилетиями сохранять семью, если она создана без взаимной любви и уважения как необходимой основы и фундамента", – написал Нилов.

При этом он отметил, что поощрять семьи, живущие долго, точно стоит.

Законопроекты

Комментарии 16

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Гость

18:53:14 23-01-2024

куда обращаться)))

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dok_CФ

19:10:06 23-01-2024

Лучше поощрять заключение брака..

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Гость

19:20:19 23-01-2024

dok_CФ (19:10:06 23-01-2024) Лучше поощрять заключение брака.. ... Что бы ты в следующем году свой брак расторг? Нет никакого смысла, таких халявщиков поощрять. 26 лет живем с женой бок о бок. Двое детей. Нам ваших денег не надо, но и халявщиков не плодите...

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Гость

19:20:07 23-01-2024

а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше 20 лет - не считово?

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Гость

19:32:23 23-01-2024

Гость (19:20:07 23-01-2024) а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше ... Нет

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Гость

09:41:30 24-01-2024

Гость (19:20:07 23-01-2024) а если в паспорте просто нет печати, а живут вместе больше ... а если наоборот в браке но живут не вместе?

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ГОСТЬ

19:48:29 23-01-2024

51 год живем вместе рубля не дают

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Гость.

21:36:56 23-01-2024

ГОСТЬ (19:48:29 23-01-2024) 51 год живем вместе рубля не дают... А нам с женой стукнуло 56 в январе этого года! Даже не верится, что столько вместе прожили.Не знаю, как я жене, но мне она точно не надоела ещё. И даже,когда её нет, чего-то не хватает.

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Гость

16:03:42 24-01-2024

Гость. (21:36:56 23-01-2024) А нам с женой стукнуло 56 в январе этого года! Даже не верит... Старческая привычка.

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Гость

21:41:18 23-01-2024

Вообще, на юбилеи свадьбы предусмотрены выплаты. Но не во всех регионах. В нормальных регионах есть на 50, 55, 60 лет свадьбы выплаты

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Гость

21:46:41 23-01-2024

На свою часть куплю любовнице цветы.

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Гость

22:12:18 23-01-2024

предложил выплачивать премии семьям, которые живут в браке больше 20 лет - В размере 1 тыс. рублей! По 50 руб. за каждый прожитый совместно год! КВН отдыхает.

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В Алтайском крае

07:23:41 24-01-2024

Не поощряется когда пары прожили 50 и т. Д лет. Почему?

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Гость

08:16:16 24-01-2024

В Алтайском крае (07:23:41 24-01-2024) Не поощряется когда пары прожили 50 и т. Д лет. Почему? ... Для чего таким деньги?

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Гость

11:25:38 24-01-2024

Когда содержание детй прости*к ляжет на плечи их отцов а не за счет выплат якобы матерям одиночкам которые логично одиночкам - вдовам а не беремянящим от святого воздуха

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Гость

12:10:23 24-01-2024

А сколько, три рубля?

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