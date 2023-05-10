Россиянам назвали дозу пива, безопасную для здоровья
Врач рассказал, при каких проблемах со здоровьем от напитка лучше отказаться
10 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что пол-литра пива является безопасной для здоровья дозой напитка.
"В день без вреда – это не более двух стаканов, 500 мл. Это норма, которую превышать однозначно не стоит", – сказал он "Абзацу".
При этом пить пиво даже в умеренных количествах ежедневно всё же не стоит. А тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, от напитка и вовсе лучше отказаться, отмечает врач.
Не стоит налегать на пиво и людям с аллергическими реакциями – например, с атопическим дерматитом, псориазом или бронхиальной астмой.
Также Прокофьев посоветовал не покупать пиво в пластиковой таре, а отдавать предпочтение бутылкам из тёмного стекла.
15:48:50 10-05-2023
Да при таком количестве и начинать не стоит.