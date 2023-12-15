Россияне ежемесячно тратят на нейросети час своего времени

К таким выводам пришли аналитики Yota

15 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с искусственным интеллектом (ИИ) вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota* на основе big data* за 2022 и 2023 годы.

Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей создают иллюстрации, текст или музыку**. Самым популярным оказался проект "Шедеврум", запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе с ИИ – Kandinsky*, который также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года он вырос в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert*, генерирующий музыку. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva* и Soundraw*.

По сравнению с периодом январь – октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей – люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте – абоненты 46-55 лет (18%).

Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году их число выросло в 11 раз. Они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями – они составляют 59% аудитории. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Иллюстрация Yota

Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

Топ-30 городов по времени, потраченному на нейросети в 2023 году / Иллюстрация Yota

*Yota ("Ёта"); Kandinsky ("Кандинский"); Mubert ("Муберт"); Aiva ("Эйва"); Soundraw ("Саундроу").

**В исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки (Midjourney и Yandex GPT)