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Россияне начали экономить на презервативах

Продажи составили минимум за последние пять лет

11 апреля 2024, 10:33, ИА Амител

Презервативы / Фото: pxhere.com/ru/photo/871655
Презервативы / Фото: pxhere.com/ru/photo/871655

Продажа презервативов в России снизилась до минимума за последние пять лет. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

По данным издания, за первые два месяца текущего года аптеки продали 3,1 миллиона упаковок презервативов. В 2020 году по всей стране за этот же период продали 4,8 миллиона упаковок медицинских изделий, в 2021-м – 3,9 миллиона, в 2022-м – 3,5 миллиона, а в прошлом году – свыше 3,2 миллиона.

В денежном эквиваленте показатель увеличился на 0,03 миллиарда и достиг отметки 1,17 миллиарда рублей, хотя годом ранее он составил 1,14 миллиарда.

По мнению экспертов, продажи презервативов снизились из-за перехода россиянок на противозачаточные таблетки.

Экономика

Комментарии 18

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Гость

10:39:43 11-04-2024

Партия сказала нужно рождаемость повышать, народ и старается

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Гость

10:51:26 11-04-2024

Раздавайте бесплатно. дураки не должны размножаться.

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Гость

10:52:57 11-04-2024

А может стоячесть у народа пропала? Вот и изделии №1 уже без надобности.

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Гость

11:09:48 11-04-2024

Гость (10:52:57 11-04-2024) А может стоячесть у народа пропала? Вот и изделии №1 уже без... Изделие № 1 - это противогаз. А это - изделие № 2. № 3 - калоши.

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Гость

11:40:49 11-04-2024

Гость (11:09:48 11-04-2024) Изделие № 1 - это противогаз. А это - изделие № 2. № 3 - ка... Ты прав- совсем запамятовал как сей костюмчик раньше назывался.

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Гость

10:55:48 11-04-2024

а может как вариант, стали меньше ходить на лева?

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Курганов Александр

11:00:15 11-04-2024

«По мнению экспертов, продажи презервативов снизились из-за перехода россиянок на противозачаточные таблетки», — интересное предполодение

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Гость

11:08:39 11-04-2024

На спичках экономим- на водке пропиваем. На презервативах экономим- накопили!

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Гость

11:11:03 11-04-2024

Проституточный бизнес, потребитель презервативов - сдувается.

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Гость

11:37:27 11-04-2024

А не связано ли это с тем, что потребителя мобилизовали?

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Гость

11:45:04 11-04-2024

Гость (11:37:27 11-04-2024) А не связано ли это с тем, что потребителя мобилизовали?... А может это все из-за дуни кулаковой?

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Гость

12:55:35 11-04-2024

Гость (11:45:04 11-04-2024) А может это все из-за дуни кулаковой?... Дуни Кулаковченко

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гость

11:43:15 11-04-2024

Просто перешли на другой секс

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Гость

12:01:49 11-04-2024

да, я экономлю, муж на СВО, и таких как я много

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Гость

12:08:12 11-04-2024

Просто количество мужчин уменьшилось в популяции, поэтому меньше штыков, меньше барьеров)))

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Гость

12:28:58 11-04-2024

Любовница найдена убитой

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Гость.

17:20:34 11-04-2024

Может, многоразовые появились?

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Элен без ребят

08:13:43 12-04-2024

просто все покупают не в зажравшихся аптеках, а на маркетплейсах.

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