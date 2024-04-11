Россияне начали экономить на презервативах
Продажи составили минимум за последние пять лет
11 апреля 2024, 10:33, ИА Амител
Продажа презервативов в России снизилась до минимума за последние пять лет. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.
По данным издания, за первые два месяца текущего года аптеки продали 3,1 миллиона упаковок презервативов. В 2020 году по всей стране за этот же период продали 4,8 миллиона упаковок медицинских изделий, в 2021-м – 3,9 миллиона, в 2022-м – 3,5 миллиона, а в прошлом году – свыше 3,2 миллиона.
В денежном эквиваленте показатель увеличился на 0,03 миллиарда и достиг отметки 1,17 миллиарда рублей, хотя годом ранее он составил 1,14 миллиарда.
По мнению экспертов, продажи презервативов снизились из-за перехода россиянок на противозачаточные таблетки.
10:39:43 11-04-2024
Партия сказала нужно рождаемость повышать, народ и старается
10:51:26 11-04-2024
Раздавайте бесплатно. дураки не должны размножаться.
10:52:57 11-04-2024
А может стоячесть у народа пропала? Вот и изделии №1 уже без надобности.
11:09:48 11-04-2024
Гость (10:52:57 11-04-2024) А может стоячесть у народа пропала? Вот и изделии №1 уже без... Изделие № 1 - это противогаз. А это - изделие № 2. № 3 - калоши.
11:40:49 11-04-2024
Гость (11:09:48 11-04-2024) Изделие № 1 - это противогаз. А это - изделие № 2. № 3 - ка... Ты прав- совсем запамятовал как сей костюмчик раньше назывался.
10:55:48 11-04-2024
а может как вариант, стали меньше ходить на лева?
11:00:15 11-04-2024
«По мнению экспертов, продажи презервативов снизились из-за перехода россиянок на противозачаточные таблетки», — интересное предполодение
11:08:39 11-04-2024
На спичках экономим- на водке пропиваем. На презервативах экономим- накопили!
11:11:03 11-04-2024
Проституточный бизнес, потребитель презервативов - сдувается.
11:37:27 11-04-2024
А не связано ли это с тем, что потребителя мобилизовали?
11:45:04 11-04-2024
Гость (11:37:27 11-04-2024) А не связано ли это с тем, что потребителя мобилизовали?... А может это все из-за дуни кулаковой?
12:55:35 11-04-2024
Гость (11:45:04 11-04-2024) А может это все из-за дуни кулаковой?... Дуни Кулаковченко
11:43:15 11-04-2024
Просто перешли на другой секс
12:01:49 11-04-2024
да, я экономлю, муж на СВО, и таких как я много
12:08:12 11-04-2024
Просто количество мужчин уменьшилось в популяции, поэтому меньше штыков, меньше барьеров)))
12:28:58 11-04-2024
Любовница найдена убитой
17:20:34 11-04-2024
Может, многоразовые появились?
08:13:43 12-04-2024
просто все покупают не в зажравшихся аптеках, а на маркетплейсах.