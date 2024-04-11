Россияне начали экономить на презервативах

Продажи составили минимум за последние пять лет

11 апреля 2024, 10:33, ИА Амител

Презервативы / Фото: pxhere.com/ru/photo/871655

Продажа презервативов в России снизилась до минимума за последние пять лет. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

По данным издания, за первые два месяца текущего года аптеки продали 3,1 миллиона упаковок презервативов. В 2020 году по всей стране за этот же период продали 4,8 миллиона упаковок медицинских изделий, в 2021-м – 3,9 миллиона, в 2022-м – 3,5 миллиона, а в прошлом году – свыше 3,2 миллиона.

В денежном эквиваленте показатель увеличился на 0,03 миллиарда и достиг отметки 1,17 миллиарда рублей, хотя годом ранее он составил 1,14 миллиарда.

По мнению экспертов, продажи презервативов снизились из-за перехода россиянок на противозачаточные таблетки.