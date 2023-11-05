Россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%
Растет беспокойство, связанное с ростом цен на товары
05 ноября 2023, 22:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне оценили годовую инфляцию в 13,9%, что на 0,1% больше, чем в прошлом месяце. Об этом сказано в информационном бюллетене ЦБ по итогам второго осеннего месяца.
Отмечается, что ожидания повысились у тех людей, которые не имеют накоплений. У тех, у кого таковые есть, они не изменились.
Также сообщается, что возросли беспокойства россиян, связанные с ростом цен на продукты, в частности на мясо, яйца, овощи, а также бензин.
Волнения из-за цен на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре были максимальными за год.
22:58:02 05-11-2023
Весьма скромная оценка
23:25:15 05-11-2023
Россиян не беспокит ни инфляция, ни падение зарплат, ни увеличение пенсионного возраста. А вот Пугачиха с ее поездаками туда-сюда, Цыганова с похищенной из мозга нейросетью, кнопка в анусе Шамана - это дааа. Народ, вы вообще нормальные?
06:54:19 06-11-2023
Надо быть циником, чтобы на старте президенских выборов, в магазинах цены задрали. Сейчас, без всякого анализа, сторублевая купюра, это керенская бумажка, можно купить только булку хлеба, а завтра и это не купишь.
08:26:17 06-11-2023
Гость (06:54:19 06-11-2023) Надо быть циником, чтобы на старте президенских выборов, в м... Простите, а вы настолько почтенного возраста, что керенки помните? Уверен, вы точно внесены в книгу рекордов Гиннеса)
10:43:28 06-11-2023
Гость (08:26:17 06-11-2023) Простите, а вы настолько почтенного возраста, что керенки по... А по существу самой статьи возражений нет, по чужим словам катаетесь?
10:44:43 06-11-2023
Гость (08:26:17 06-11-2023) Простите, а вы настолько почтенного возраста, что керенки по... Гость, не будь страусом с головой в песке, посмотри историю государства Российского, там тебе Попандуполо нарисует, керенку на коленке. Никакого рекорда Гиннеса.
10:54:40 06-11-2023
Гость (08:26:17 06-11-2023) Простите, а вы настолько почтенного возраста, что керенки по... А вы настолько глупы, что даже на конкурсе глупости последнее место займете. Или вообще до завершения конкурса не дойдете.
11:11:34 06-11-2023
Гость (08:26:17 06-11-2023) Простите, а вы настолько почтенного возраста, что керенки по... и это только один аргумент который вы смогли придумать что оправдать вранье власть имущих?
13:23:57 06-11-2023
гость (11:11:34 06-11-2023) и это только один аргумент который вы смогли придумать что о... Да с чего вы взяли что я что то оправдывал? Мне показалось смешным упоминание гостем керенок, как будто он знает что это такое.
19:15:09 06-11-2023
Гость (13:23:57 06-11-2023) Да с чего вы взяли что я что то оправдывал? Мне показалось с... по сильно убогой отмазке для ухода от темы новости