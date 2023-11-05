Россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%

Растет беспокойство, связанное с ростом цен на товары

05 ноября 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне оценили годовую инфляцию в 13,9%, что на 0,1% больше, чем в прошлом месяце. Об этом сказано в информационном бюллетене ЦБ по итогам второго осеннего месяца.

Отмечается, что ожидания повысились у тех людей, которые не имеют накоплений. У тех, у кого таковые есть, они не изменились.

Также сообщается, что возросли беспокойства россиян, связанные с ростом цен на продукты, в частности на мясо, яйца, овощи, а также бензин.

Волнения из-за цен на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре были максимальными за год.