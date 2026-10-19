Россияне определили ключевые факторы при выборе работодателя

При этом приоритеты мужчин и женщин несколько различаются

19 октября 2026, 10:33, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Размер зарплаты остается главным фактором для россиян при поиске нового места работы. В число наиболее важных критериев также входят адекватность руководства и надежность работодателя, следует из исследования SuperJob, которое есть у РИА Новости.

"Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда — его назвали 59% респондентов. Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (29%)", — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Почти столь же важным оказалось расположение офиса или предприятия — этот фактор отметили 28% участников опроса. Комфортную атмосферу в коллективе и возможности карьерного роста выбрали по 26%.

Личностное развитие имеет значение для 17% респондентов. Прозрачность управленческих процессов и возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью назвали по 15%. Интересные задачи важны для 13%, социальный пакет — для 12%, корпоративное обучение — для 8%.

Наименьшее значение при выборе работодателя имеют его имидж и корпоративная культура — эти варианты отметили 4% и 2% опрошенных соответственно.

При этом приоритеты мужчин и женщин несколько различаются. Мужчины чаще обращают внимание на зарплату — 63% против 55% среди женщин, перспективы карьерного роста — 30% против 22%, интересные задачи — 17% против 9%. Также для них несколько важнее возможности личностного развития и баланс между работой и личной жизнью.

Женщины чаще оценивают близость работы к дому — 34% против 22% среди мужчин, психологический климат в коллективе — 31% против 20%, а также качество управления и поведение руководства.