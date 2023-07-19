Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего

К такими выводам пришли эксперты Tele2

19 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото предоставлено Tele2

Tele2* проанализировала активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder* об уходе с отечественного рынка. В исследование вошли шесть платформ для дейтинга*, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 года, 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне – женщины.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказалось 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня.

По итогам июня аудитория клиентов Tele2 выбирает:

Mamba* – 58%;

Loveplanet* – 22%;

Love.mail.ru* – 12%;

Tinder – 5%;

Drugvokrug* – 3%;

Pure* – менее 1%.

Такая "устойчивость" обусловлена равномерной потерей аудитории у всех приложений.

Если анализировать совокупную аудиторию сервисов для знакомств с точки зрения распределения мужчин и женщин, то:

67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba;

17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet;

на платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория – 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщин приходится 9%;

Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% – мужской;

аналогичная картина у Drugvokrug – по 3% среди мужчин и женщин;

в Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.

Наиболее активно к дейтинговым сервисам обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.

В исследование вошли: love.mail.ru, loveplanet.ru, mamba.ru, pure.dating, tinder.com, drugvokrug.ru.

*Tele2 ("Теле2"); Tinder ("Тиндер"); дейтинг (от англ. слова свидение); Mamba ("Мамба"); Loveplanet ("ЛавПлэнэт"); Love.mail.ru ("ЛавМейлРу"); Drugvokrug ("Другвокруг"); Pure ("Пьюр").