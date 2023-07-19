Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего
К такими выводам пришли эксперты Tele2
19 июля 2023, 15:05, ИА Амител
Tele2* проанализировала активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder* об уходе с отечественного рынка. В исследование вошли шесть платформ для дейтинга*, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 года, 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне – женщины.
Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказалось 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня.
По итогам июня аудитория клиентов Tele2 выбирает:
- Mamba* – 58%;
- Loveplanet* – 22%;
- Love.mail.ru* – 12%;
- Tinder – 5%;
- Drugvokrug* – 3%;
- Pure* – менее 1%.
Такая "устойчивость" обусловлена равномерной потерей аудитории у всех приложений.
Если анализировать совокупную аудиторию сервисов для знакомств с точки зрения распределения мужчин и женщин, то:
- 67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba;
- 17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet;
- на платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория – 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщин приходится 9%;
- Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% – мужской;
- аналогичная картина у Drugvokrug – по 3% среди мужчин и женщин;
- в Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.
Наиболее активно к дейтинговым сервисам обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.
В исследование вошли: love.mail.ru, loveplanet.ru, mamba.ru, pure.dating, tinder.com, drugvokrug.ru.
*Tele2 ("Теле2"); Tinder ("Тиндер"); дейтинг (от англ. слова свидение); Mamba ("Мамба"); Loveplanet ("ЛавПлэнэт"); Love.mail.ru ("ЛавМейлРу"); Drugvokrug ("Другвокруг"); Pure ("Пьюр").
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