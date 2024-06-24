Россияне рассказали, какие конституционные права для них являются самыми важными

Бытовые права для многих важнее политических свобод

24 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1061854

В опросе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ россияне на первые места поставили бесплатное образование и медицинскую помощь. Политические свободы оказались менее важными. Об этом сообщает "Коммерсант".

Самыми важными граждане считают права на жизнь, частную собственность, труд, образование, медпомощь и соцобеспечение в старости. Немаловажным является и право на работу по специальности с хорошей зарплатой.

Примерно четверть респондентов упомянули о важности свободы передвижения по стране и свободы вероисповедания. Право на получение информации назвали 39%. Важность права на информацию с 2019 года выросла, но с тех пор снижается.

Респонденты в возрасте 18-24 лет больше всего ценят бесплатное образование, а в возрасте 25-34 лет – право на выражение собственного мнения и работу по специальности. Пожилые россияне чаще всего упоминали права на медицинскую помощь и пенсии.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев связал популярность образования и медпомощи в опросе с повседневностью, а политические свободы назвал важными во времена бурных потрясений.