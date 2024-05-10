Россияне рассказали, почему им приятно работать с молодыми сотрудниками

Одним из основных плюсов назвали цифровую грамотность

10 мая 2024, 17:27, ИА Амител

Работа за компьютером / pxhere.com

Аналитики "Авито Работа" опросили более семи тысяч работающих россиян, чтобы узнать, почему им приятно работать с молодыми сотрудниками. Об этом сообщает "Лента".

Согласно опросу, основной плюс работы с коллегами до 24-х лет – их цифровая грамотность. Это преимущество назвали 37% респондентов. Также опрошенные выделили коммуникативные навыки, стремление зарекомендовать себя и инновационный подход к решению задач.

В молодых коллегах ценят их готовность к обучению, инновационный подход к задачам, свежий взгляд на корпоративную культуру и мультизадачность.

У миллениалов (25-39 лет) в числе сильных сторон отмечают баланс между опытом и новаторством, а также умение соблюдать равновесие между работой и личной жизнью, целеустремленность и стремление к развитию. Миллениалы также обладают высокой технологической грамотностью, проявляют интерес к благотворительности и демонстрируют способность эффективно работать в различных режимах.

Коллеги от 40 лет и старше обладают богатым профессиональным опытом, надежностью и способностью сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях.

Помимо этих преимуществ, работающие россияне отмечают у старших коллег традиционный подход к работе, стратегическое мышление, хорошие навыки межличностного общения и работу в команде.