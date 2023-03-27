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Россияне рассказали, почему они такие счастливые

Одна из главных причин для счастья – хорошее материальное положение

27 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Большинство жителей России (82%) называют себя счастливыми людьми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В качестве причин для счастья опрошенные указали семью (24%), здоровье (21%), удовлетворённость жизнью в целом (20%) и хорошую работу (19%). 16% рассказали, что их счастье – в детях, 13% – в хорошем  материальном положении. 8% отметили наличие жилищных условий и отсутствие одиночества, 6% – благополучие в личной жизни", – говорится в исследовании.

Чаще всего счастье испытывают россияне 35-44 лет (86%), люди с высшим образованием (86%) и те, кто даёт хорошую оценку своему материальному положению (93%).

Несчастными считают себя 14% опрошенных. Из них 20% указали в качестве причины плохое положение дел в стране, 19% – нехватку денег.

Комментарии 17

  • в приказном порядке - вы счастливые и точка, а кто против, за вами выехали
    27 марта, Гость   Ответить
  • хорошее материальное положение --- 200 тысяч в месяц
    27 марта, Гость   Ответить
  • Если все такие счастливые, то почему такие злые? Люди кругом готовы нахамить, подставить, покрыть матом! Иные вообще убить грозятся! Счастливые так себя не ведут!
    27 марта, Гость   Ответить
  • все такие счастливые, то почему такие злые - наверное потому что это не правда,про счастье
    27 марта, Гость   Ответить
  • Еще больше счастья завезли?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Люди злые,потому что они кому-то завидуют.А в некоторых случаях они злые потому что у них менструационный период.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Завезли.. но не всем.. Вас тут не стояло! куда без очереди?
    27 марта, Гость   Ответить
  • В стране счастливых, для несчастных * Есть специальные места * Где люди сразу понимают * Как были счастливы они
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "хорошее материальное положение --- 200 тысяч в месяц" не судите по себе. у каждого разные потребности. кто-то будет счастлив получать 30 к в месяц.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Не надо принимать свою индивидуальную ситуацию как срез реальной картины настроений в обществе. Во-первых, вы учитывайте, что уровень жизни в АК очень низкий. Регион провинциальный, полностью дотационный, по уровню доходов населения - последнее место в Сибири. Во-вторых, с учётом превалирующего сельского населения (в городах довольно высокий процент сельских переселенцев), очень слабый образовательный уровень. Среднее и среднее специальное образование в АК встречается гораздо чаще обладателей корочек ВУЗов. В-третьих, из-за невысокой покупательной способности в Барнауле и АК крайне мало интересных культурных событий, зато переизбыток пивных точек, это, кстати очень характерный пример. Вместо развития ресторанной культуры, как это происходит в том же Красноярске, здесь преимущественно фаст-фуд, доставки и пивнушки. Поверьте, в других регионах ситуация качественно отличается от барнаульской.
    27 марта, Гость   Ответить
  • кто-то будет счастлив получать 30 к в месяц --- в новых регионах 200
    27 марта, Гость   Ответить
  • в других регионах ситуация качественно отличается от барнаульской --- в новых регионах качественно отличается
    27 марта, Гость   Ответить
  • Поймал мужик золотую рыбку.Та ему отпусти, исполню твоё желание.Он:хочу высокооплачиваемую работу в пределах 200 тысяч.И возникает он внезапно на Донбассе в каске,бронежилете и гранатою в руке.
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Одна из главных причин для счастья – хорошее материальное положение" очень смешно. обхохочешься
    27 марта, Гость   Ответить
  • Россияне наловили золотых рыбок и теперь счастливы
    27 марта, Гость   Ответить
  • Опрос проводился,в госдуме и совфеде.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так может АК следует присоединить к другому,успешному региону, например, Красноярскому краю или Кемеровской области.Жаль, чт с Красноярским краем не граничим.
    28 марта, Гость   Ответить
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