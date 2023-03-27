Россияне рассказали, почему они такие счастливые

Одна из главных причин для счастья – хорошее материальное положение

27 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: freepik.com

Большинство жителей России (82%) называют себя счастливыми людьми, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В качестве причин для счастья опрошенные указали семью (24%), здоровье (21%), удовлетворённость жизнью в целом (20%) и хорошую работу (19%). 16% рассказали, что их счастье – в детях, 13% – в хорошем материальном положении. 8% отметили наличие жилищных условий и отсутствие одиночества, 6% – благополучие в личной жизни", – говорится в исследовании.

Чаще всего счастье испытывают россияне 35-44 лет (86%), люди с высшим образованием (86%) и те, кто даёт хорошую оценку своему материальному положению (93%).

Несчастными считают себя 14% опрошенных. Из них 20% указали в качестве причины плохое положение дел в стране, 19% – нехватку денег.