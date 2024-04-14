Россияне смогут бесплатно переводить себе через СБП до 30 млн рублей
Соответствующий закон был принят летом прошлого года
14 апреля 2024, 09:01, ИА Амител
С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить до 30 миллионов рублей через СБП на свои счета в других банках. Об этом РИА Новости рассказал глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава.
"Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", – сказал Кучава.
Сейчас лимит на беспроцентные переводы составляет 100 тысяч рублей. Закон о повышении лимита был принят летом 2023 года.
Специалист отметил, что увеличение лимита будет действовать только на переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП.
09:27:45 14-04-2024
Счастье то какое!!!!!? Осталось только заиметь такую кучу денег...
09:28:03 14-04-2024
Ну хоть какие-то законы принимаются не с целью запретить и ужесточить.
Вообще это довольно животрепещущая тема среди россиян.
Кого не спрошу все говорят, что замучались свои миллионы не через СБП переводить
10:20:25 14-04-2024
Исходя из суммы можно сделать вывод для кого этот закон и какие проблемы у них: деньги не могут без комиссий спрятать
10:38:41 14-04-2024
Откель при такой зарплате такие деньги?
10:46:35 14-04-2024
Не иначе эти затейники решили замутить какую- нибудь бяку.
11:08:41 14-04-2024
Толстосумам, помогли малеха. А большинству на хрен без соли, такие величины ни в каких снах не приснятся.
16:41:05 14-04-2024
это ж насколько гладкий мозг иметь нужно, чтобы высмеивать банковский аналог MNP