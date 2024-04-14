Россияне смогут бесплатно переводить себе через СБП до 30 млн рублей

Соответствующий закон был принят летом прошлого года

14 апреля 2024, 09:01, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com

С 1 мая 2024 года россияне смогут бесплатно переводить до 30 миллионов рублей через СБП на свои счета в других банках. Об этом РИА Новости рассказал глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава.

"Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", – сказал Кучава.

Сейчас лимит на беспроцентные переводы составляет 100 тысяч рублей. Закон о повышении лимита был принят летом 2023 года.

Специалист отметил, что увеличение лимита будет действовать только на переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП.