В сентябре отдых здесь дешевле

05 мая 2024, 15:29, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Россияне стали чаще интересоваться турами в Дагестан. Об этом сообщает РИА Новости.

В Дагестане цены на отдых ниже, чем на черноморских курортах. Регион привлекает туристов обилием свежих овощей и фруктов, а также интересными достопримечательностями.

По данным туристического сервиса "Слетать.ру", спрос на Дагестан среди россиян за последний год вырос в 2,2 раза. В компании "Алеан" сообщили, что на июль уже нет свободных мест в санатории "Каспий". В Fun&Sun самыми популярными городами для отдыха назвали Дербент, Махачкалу и Каспийск.

Однако найти в Дагестане отели с системой "все включено" довольно сложно. Обычно в стоимость проживания входят только завтраки. Лучшее время для посещения региона – с середины июня до конца сентября. В октябре на отдых предоставляется большая скидка.

Если вы планируете посетить Дагестан летом, то неделя в трехзвездочном отеле обойдется вам в 69 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в четырехзвездочной гостинице при тех же условиях увеличится до 84 тысяч рублей. Перелет придется оплачивать отдельно.