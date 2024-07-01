Россияне стали чаще покупать черную икру
Популярнее всего икра осетра и стерляди
01 июля 2024, 14:31, ИА Амител
Стабильные цены на черную икру и рост зарплат сделали ее более доступной для россиян. Об этом сообщает РБК.
По данным аналитиков ресурса "Чек Индекс", за неполное первое полугодие 2024 года количество покупок деликатеса выросло почти на 10%.
Выросло не только число покупок, но и объемы: если год назад черную икру чаще всего покупали в банках по 30-50 граммов, то теперь покупатели предпочитают более объемные – по 50-100 граммов.
Популярностью пользуется зернистая черная икра, в основном осетра и стерляди.
Производители осетров отмечают стабильный спрос и возвращение культуры потребления деликатеса в России. Этому способствует выход на промышленные мощности аквакультурных осетровых ферм, в которые начали инвестировать после 2010-х годов, когда был запрещен вылов диких осетров.
За первые четыре месяца 2024 года производство осетровой икры выросло на 37% по сравнению с прошлым годом – до 24,1 тонны.
14:42:56 01-07-2024
Что правда, то правда, вчерась сам наблюдал очередь с трехлитровыми банками очередь за черной икрой в бахетле)
14:57:24 01-07-2024
гость (14:42:56 01-07-2024) Что правда, то правда, вчерась сам наблюдал очередь с трехли... и прям можно без ограничения брать?? или как с бананами не больше 5 кг в одни руки?
14:52:03 01-07-2024
...и рост зарплат... РЖУНИМАГУ
14:52:38 01-07-2024
Вы будете смеяться, но на Руси времён Петра и ранее, особым почётом пользовалась отнюдь не чёрная, осетровая, икра, и не красная, таковую почти и не знали, а щучья. Вот так вот в жизни всё перевернулось. Точнее, человек всё изгадил...
23:18:41 01-07-2024
Гость (14:52:38 01-07-2024) Вы будете смеяться, но на Руси времён Петра и ранее, особым ... Сабанеев писал, что на Руси щук не брали - брезговали и считали её сорной, нечистой рыбой. И только гораздо позже щук начали отлавливать в определенные периоды года, т.к. далеко не секрет, что щучья икра бывает ядовитой в определенное время года.
15:21:05 01-07-2024
Я в этом году и красную то икру на Новый год не смогла себе позволить, а у них продажа чёрной увеличилась. Наверное, пенсионеры икру едят.
16:16:33 01-07-2024
Гость (15:21:05 01-07-2024) Я в этом году и красную то икру на Новый год не смогла себе ... Покупают для онкобольных. Которые проходят химиотерапию, радиотерапию.
16:19:15 01-07-2024
А почему бы и нет? Моя подруга зарабатывает 100тыс., да ещё на пенсию пошла, но работу не бросает. Может и икру кушать
18:17:09 01-07-2024
Гость (16:19:15 01-07-2024) А почему бы и нет? Моя подруга зарабатывает 100тыс., да ещё ... таких подруг единицы.
в основном, все условные подруги работают за 28-35 тыщ. и все в кредитах по уши до самой пенсии. и покупают не икру, а скорую просрочку по скидкам, чтобы ребенка накормить.
20:27:36 01-07-2024
Гость (16:19:15 01-07-2024) А почему бы и нет? Моя подруга зарабатывает 100тыс., да ещё ... Сами -то покупаете? Или подруга угощает? )))
19:14:26 01-07-2024
хохлам только не говорите. Они до сих пор верят, что мы ежиками и берестой питаемся
20:24:16 01-07-2024
В какой магазин не зайду, везде толпа с 200л бочками, все за икрой стоят
22:49:49 01-07-2024
Дима (20:24:16 01-07-2024) В какой магазин не зайду, везде толпа с 200л бочками, все за... Выйди на улицу и посмотри в какие машины они эти бочки грузят. Самая дешевая это газель от "совместных покупок", но у нее и "работа" такая. Груз доставлять. А остальные машины миллионов от 2,5 и более. А еще говорят, что живем бедно.