Россияне стали чаще покупать черную икру

Популярнее всего икра осетра и стерляди

01 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Черная икра / Фото: pxhere.com/ru/photo/669145

Стабильные цены на черную икру и рост зарплат сделали ее более доступной для россиян. Об этом сообщает РБК.

По данным аналитиков ресурса "Чек Индекс", за неполное первое полугодие 2024 года количество покупок деликатеса выросло почти на 10%.

Выросло не только число покупок, но и объемы: если год назад черную икру чаще всего покупали в банках по 30-50 граммов, то теперь покупатели предпочитают более объемные – по 50-100 граммов.

Популярностью пользуется зернистая черная икра, в основном осетра и стерляди.

Производители осетров отмечают стабильный спрос и возвращение культуры потребления деликатеса в России. Этому способствует выход на промышленные мощности аквакультурных осетровых ферм, в которые начали инвестировать после 2010-х годов, когда был запрещен вылов диких осетров.

За первые четыре месяца 2024 года производство осетровой икры выросло на 37% по сравнению с прошлым годом – до 24,1 тонны.