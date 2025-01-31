Россияне стали чаще покупать складные смартфоны и модели с ИИ

При этом китайские бренды продолжают занимать лидирующие позиции на рынке

31 января 2025, 18:40, ИА Амител erid: 2W5zFJFzbfv

Складной смартфон / Фото: ПАО "Мегафон"

В прошлом году россияне начали проявлять повышенный интерес к смартфонам с нестандартными возможностями. Продажи гибких моделей выросли более чем на 107%, а устройств с искусственным интеллектом стали приобретать в 1,8 раза чаще. Сибирские потребители не остались в стороне от этого тренда: спрос на складные смартфоны заметно увеличился, а количество проданных гаджетов с ИИ в регионе выросло на 116%. Такую статистику представила объединенная розничная сеть МегаФона и Yota*.

Китайские бренды сохраняют лидерство

Рынок смартфонов в 2024 году задал вектор развития, который будет определять предпочтения покупателей и дальше. При этом некоторые тенденции сохранились – в частности, китайские бренды продолжают усиливать свои позиции. По данным сети МегаФона и Yota, в количественном выражении лидируют Xiaomi* (26%) и Realme* (20%), третью строчку занимает Tecno* (15%). В финансовом эквиваленте первенство традиционно удерживает Apple* (21%), следом идут Xiaomi (18%) и Samsung* (14%).

Новые возможности завоевывают аудиторию

Одним из главных технологических прорывов года стало активное внедрение искусственного интеллекта. Производители оснастили смартфоны возможностью кратко пересказывать письма, искать фото по описанию, редактировать тексты и убирать ненужные элементы с изображений. В Алтайском крае спрос на такие устройства вырос в три раза, а траты на них увеличились на 160%. Наибольшей популярностью среди жителей региона пользуются модели Apple и Samsung.

Отдельного внимания заслуживает рост интереса к складным и раскладным смартфонам. Их продажи в сети МегаФона и Yota удвоились с 2023 года, а доля среди всех реализованных устройств за год увеличилась в три раза.

Тенденция сохранилась и в начале 2025 года: недавно представленная линейка Samsung Galaxy S25 вызвала ажиотаж, а модель S25 Ultra* уже собрала более половины предзаказов.

Рынок переживает трансформацию. Если раньше потребители делали выбор в пользу моделей с более мощной камерой и батареей, то сейчас на первый план выходят уникальные функции и инновационные форматы, считает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

"Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности", – отметил Давид Борзилов.*Yota ("Йота"); Xiaomi ("Ксяоми"); Realme ("Рилми"); Tecno ("Техно"); Apple ("Эйпл"); Samsung ("Самсунг"); Ultra ("Ультра")