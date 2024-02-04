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Россияне стали на 35% чаще выезжать на отдых за границу

Самыми популярными странами за прошлый год стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

04 февраля 2024, 13:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082
Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Россияне стали на 17% чаще выезжать за границу с различными целями по итогам 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Число туристических поездок выросло на 35%, до 9,3 млн поездок. Самыми популярными направлениями у туристов из России стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На эти страны пришлось 4,1 и 1,3 млн туристических поездок.

Третье место в списке самых популярных стран занял Египет, куда отправилось более миллиона туристов.

Также в рейтинг попали Таиланд, Армения, КНР, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Куба.

Туризм

Комментарии 6

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Олег

15:08:39 04-02-2024

Но почти на 48% меньше, чем в допандемийном 2019 году

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Гость

16:25:37 04-02-2024

На отдых едут лишь те, кто может себе это позволить. Ведь у многих заработная плата достигла МРОТ

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Гость

07:13:22 05-02-2024

Доллар повысился, стали больше выезжать за границу. Наверное зарплаты еще больше повысились

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Гость

07:27:24 05-02-2024

Может хотят переждать. Так это может лет на 10

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Гость

09:27:23 05-02-2024

Так бы и писали: европейская часть Росси стала чаще отдыхать в Турции и ОАЭ.

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Гость

11:16:06 05-02-2024

В бывшие СНГ свои же и дефилируют, что смотреть, у нас своих таких мест много. К тем, кто помогает отморозкам нацистским , как-то не по товарищески !!!

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