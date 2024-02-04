Россияне стали на 35% чаще выезжать на отдых за границу
Самыми популярными странами за прошлый год стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
04 февраля 2024, 13:55, ИА Амител
Россияне стали на 17% чаще выезжать за границу с различными целями по итогам 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Число туристических поездок выросло на 35%, до 9,3 млн поездок. Самыми популярными направлениями у туристов из России стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На эти страны пришлось 4,1 и 1,3 млн туристических поездок.
Третье место в списке самых популярных стран занял Египет, куда отправилось более миллиона туристов.
Также в рейтинг попали Таиланд, Армения, КНР, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Куба.
15:08:39 04-02-2024
Но почти на 48% меньше, чем в допандемийном 2019 году
16:25:37 04-02-2024
На отдых едут лишь те, кто может себе это позволить. Ведь у многих заработная плата достигла МРОТ
07:13:22 05-02-2024
Доллар повысился, стали больше выезжать за границу. Наверное зарплаты еще больше повысились
07:27:24 05-02-2024
Может хотят переждать. Так это может лет на 10
09:27:23 05-02-2024
Так бы и писали: европейская часть Росси стала чаще отдыхать в Турции и ОАЭ.
11:16:06 05-02-2024
В бывшие СНГ свои же и дефилируют, что смотреть, у нас своих таких мест много. К тем, кто помогает отморозкам нацистским , как-то не по товарищески !!!