Россияне стали на 35% чаще выезжать на отдых за границу

Самыми популярными странами за прошлый год стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

04 февраля 2024, 13:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1245082

Россияне стали на 17% чаще выезжать за границу с различными целями по итогам 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Число туристических поездок выросло на 35%, до 9,3 млн поездок. Самыми популярными направлениями у туристов из России стали Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На эти страны пришлось 4,1 и 1,3 млн туристических поездок.

Третье место в списке самых популярных стран занял Египет, куда отправилось более миллиона туристов.

Также в рейтинг попали Таиланд, Армения, КНР, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Куба.