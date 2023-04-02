Россияне стали позднее заключать брак

Само отношение к бракосочетанию у людей почти не изменилось

02 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За последние 10 лет люди в России стали заключать брак на год позже. Об этом сообщает ТАСС.

"Действительно, у нас растёт возраст вступления в брак и идёт усложнение матримониального поведения – то есть вступают позже в брак, но до этого, допустим, с тем же партнёром может быть проживание вне брака", – пояснила журналистам научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева.

Она добавила, что зачастую люди просто живут совместной жизнью и не стремятся к свадьбе.

Отмечается, что само отношение к браку почти не изменилось, большинство считает его обязательным.