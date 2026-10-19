В онлайн-корзинах покупателей все чаще встречаются заранее заказанные новогодние игрушки и декор

19 октября 2026, 13:10, ИА Амител

Елка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Подготовка к Новому году в России началась за три месяца до праздника. В первой половине октября спрос на елки увеличился почти на 1000%, а на украшения в виде козочек — на 1600%, сообщает Shot.

"В топ праздничных покупок вошли елки, стоимость которых прямо пропорциональна высоте главного символа Нового года. За искусственные хвойные высотой от 2,1 м придется заплатить от 22 до 70 тысяч рублей, средняя категория от 1,8 м обойдется от 13 тыс. до 66 тысяч рублей. Есть и более бюджетные варианты, высота которых не более 1,8 м, — стоят до шести тысяч", — пишет издание.

Самым популярным украшением стала козочка — символ 2027 года. Интерес к этим фигуркам вырос на 1600%, а их стоимость может достигать двух тысяч рублей. Не отставая от животных, россияне приобретают светящихся оленей для елки, хотя спрос на них значительно ниже. Цена на таких оленей варьируется от 9 до 14 тысяч рублей. Замыкают тройку новогодних трендов фарфоровые тарелки, которые в среднем стоят от двух тысяч рублей за штуку.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили добавить еще один официальный выходной перед Новым годом.