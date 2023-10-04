Россияне уже второй день не могут зарегистрировать машины из-за сбоя
Ведомство чинит программное обеспечение и приостанавливает прием людей
04 октября 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Второй день в России проблемы с тем, чтобы поставить машину на учет. Все из-за сбоя в системе ГИБДД, пишет Mash.
Проблемы возникли с базой ФИС-м, которая вышла из строя. Раньше сбои также происходили, но быстро решались и не доставляли больших проблем. Сейчас поломка серьезная, ведомство работает над починкой ПО и вынужденно приостанавливает прием людей.
Представители ГИБДД подтвердили информацию о проблемах в работе базы данных и заверили, что программисты решают проблему.
19:46:11 04-10-2023
Ещё говорят, что сбой при оплате ЖКХ. Я успела 1 октября, а вот 3-го люди жаловались, что никаким способом не могли осуществить платёж - ни в Сбере, ни на почте, ни через сайт.
20:50:01 04-10-2023
На сколько помнюв данной отрасли и в почте России всегда сбои, ах да, ещё РОСНАНО добавилось.