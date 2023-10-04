Ведомство чинит программное обеспечение и приостанавливает прием людей

04 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Второй день в России проблемы с тем, чтобы поставить машину на учет. Все из-за сбоя в системе ГИБДД, пишет Mash.

Проблемы возникли с базой ФИС-м, которая вышла из строя. Раньше сбои также происходили, но быстро решались и не доставляли больших проблем. Сейчас поломка серьезная, ведомство работает над починкой ПО и вынужденно приостанавливает прием людей.

Представители ГИБДД подтвердили информацию о проблемах в работе базы данных и заверили, что программисты решают проблему.