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Россияне в декабре осуществили рекордные в 2023 году покупки валюты

Почти весь объем пришелся на доллары США и евро

17 января 2024, 22:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россияне в декабре 2023 года осуществили рекордные за весь год нетто-покупки валюты – на 179 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рисков финрынков Центробанка.

Отмечается, что почти весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке с мгновенными расчетами оставались системно значимые кредитные oрганизации (СЗКО) – они являются главными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они продали на Мосбирже валюты на сумму в 588,2 млрд рублей – это на 14% больше, чем в ноябре.

Экономика

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Гость

07:55:06 18-01-2024

Логично. Теперь готовы к их росту

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