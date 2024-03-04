Россияне выберут имя многодетной маме-леопарду
Почетное право предложить варианты получил ВТБ
04 марта 2024, 17:09, ИА Амител
Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек. Первой имя получит мама троих малышей. Сотрудники банка предложили несколько вариантов. А проголосовать за лучший может любой желающий в соцмедиа ВТБ.
"Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и ее трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Первой имя получит самка леопарда под номером Leo ("Лео") 101F. Она попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда смело гуляла одна, будучи еще котенком. Сейчас ей около семи лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. С 2019 года уже четыре раза становилась мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей.
В голосовании участвуют несколько имен:
- Герда ("защитница"): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени – независимость, решительность, стойкость;
- Злата ("золотая"): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства;
- Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьезно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели;
- Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью;
- Русана ("роза"): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.
Проголосовать можно до 6 марта 2024 года в официальном телеграм-канале ВТБ.
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