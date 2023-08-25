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Россияне жалуются на плату за раздачу интернета с телефона

ФАС направила запрос операторам связи

25 августа 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба стала получать от россиян жалобы на то, что операторы берут плату за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ФАС России поступают жалобы абонентов на указанную проблему", - сказано в сообщении.

Представители ведомства отправили операторам связи официальный запрос операторам. В случае выявления нарушения законодательства ФАС примет соответствующие меры.

Мобильная связь

Комментарии 3

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гость

20:25:25 25-08-2023

ФАС - это хорошо))

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Гость

00:35:54 26-08-2023

Я на свой ноут не могу раздать интернет, раньше было 50 р. На сутки, а теперь и лимит воткнули, а сверх опять нужно платить.Золотое русло у них прям.

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Фира

22:41:39 26-08-2023

Ага, только сейчас увидили. И что фас сделает? Пальцем погрозит? Откажется МТС от золотой жилы....

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