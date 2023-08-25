Россияне жалуются на плату за раздачу интернета с телефона

ФАС направила запрос операторам связи

25 августа 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба стала получать от россиян жалобы на то, что операторы берут плату за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ФАС России поступают жалобы абонентов на указанную проблему", - сказано в сообщении.

Представители ведомства отправили операторам связи официальный запрос операторам. В случае выявления нарушения законодательства ФАС примет соответствующие меры.