Россияне жалуются на плату за раздачу интернета с телефона
ФАС направила запрос операторам связи
25 августа 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Федеральная антимонопольная служба стала получать от россиян жалобы на то, что операторы берут плату за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ФАС России поступают жалобы абонентов на указанную проблему", - сказано в сообщении.
Представители ведомства отправили операторам связи официальный запрос операторам. В случае выявления нарушения законодательства ФАС примет соответствующие меры.
20:25:25 25-08-2023
ФАС - это хорошо))
00:35:54 26-08-2023
Я на свой ноут не могу раздать интернет, раньше было 50 р. На сутки, а теперь и лимит воткнули, а сверх опять нужно платить.Золотое русло у них прям.
22:41:39 26-08-2023
Ага, только сейчас увидили. И что фас сделает? Пальцем погрозит? Откажется МТС от золотой жилы....