Россиянин изнасиловал трехлетнюю дочь приятеля

Отец в момент надругательства спал

19 декабря 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: мвд.рф

В Брянской области задержали мужчину за изнасилование трехлетней девочки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент случился 17 декабря в деревне Пеклино. Подозреваемый пришел в гости к знакомому и они начали пить спиртное.

Когда хозяин заснул, злоумышленник надругался над его дочерью. Девочка получился множественные травмы, ссадины и гематомы.

Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.