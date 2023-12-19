Россиянин изнасиловал трехлетнюю дочь приятеля
Отец в момент надругательства спал
19 декабря 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: мвд.рф
В Брянской области задержали мужчину за изнасилование трехлетней девочки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент случился 17 декабря в деревне Пеклино. Подозреваемый пришел в гости к знакомому и они начали пить спиртное.
Когда хозяин заснул, злоумышленник надругался над его дочерью. Девочка получился множественные травмы, ссадины и гематомы.
Ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.
10:01:34 19-12-2023
зачем вы пишите об этих тварях? просто пулю в лоб при задержании и всего делов.
10:12:11 19-12-2023
Элен без ребят (10:01:34 19-12-2023) зачем вы пишите об этих тварях? просто пулю в лоб при задерж... Потому что кликбейт. Я тоже очень против таких новостей, аж коробит. У нас что, негатива в жизни мало, чтобы ещё вот это читать?
12:05:43 19-12-2023
Гость (10:12:11 19-12-2023) Потому что кликбейт. Я тоже очень против таких новостей, аж ... Гость, но ты же читаешь? И кто в этом "колхозе" виноват? Раньше считали председатель....
14:10:59 19-12-2023
Гость (12:05:43 19-12-2023) Гость, но ты же читаешь? И кто в этом "колхозе" виноват? Ран... Как вы с грузинской "фабрики эльфов" джостали. У вас же однотипные сообщения. Под каждой новостью.
10:42:39 19-12-2023
Элен без ребят (10:01:34 19-12-2023) зачем вы пишите об этих тварях? просто пулю в лоб при задерж... Не все же про собак писать. Есть новости и похлеще.
13:32:29 19-12-2023
Гость (10:42:39 19-12-2023) Не все же про собак писать. Есть новости и похлеще.... Не путая одно с другим. А собак на свободном выгуле на улицах тоже надо истреблять. Что бездомные собаки, что насильники - ни те, ни другие не нужны.
11:55:48 19-12-2023
Элен без ребят (10:01:34 19-12-2023) зачем вы пишите об этих тварях? просто пулю в лоб при задерж... затем, чтоб булки свои не расслабляли и знали, что существуют не только нацисты, а под боком у себя педофил на педофиле, убийца на убийце. Амик пишите побольше об этом, может в головах что ни будь уже включиться и наконец то народ начнет своими проблемами интересоваться и своих детей спасать, а не чужих
13:57:51 19-12-2023
Гость (11:55:48 19-12-2023) затем, чтоб булки свои не расслабляли и знали, что существую... Каких "своих" детей спасать? Тому алкашу-папаше, который сначала нажрался с насильником, а потом мертвецки заснул, вообще пофиг на своего ребенка и на ваши призывы.
10:09:57 19-12-2023
Жесть! НЕЛЮДЬ!
10:10:00 19-12-2023
Во тварь. Перед пулей в лоб, таких надо тоже насиловать
11:24:49 19-12-2023
Хрен на пятаки изучить... скот..
11:25:23 19-12-2023
Без смертной казни Россия погибнет. Но за судебные ошибки 25 лет!
12:30:43 19-12-2023
Папаша тоже хорош... нажрался с кем придется и уснул, малышка без присмотра...
14:09:41 19-12-2023
скотина! что б он у тебя отвалился...