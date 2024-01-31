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Россиянин-крановщик стал миллионером благодаря лотерейному билету

Выигранные деньги мужчина собирается потратить на жилье

31 января 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310

Житель города Березники Пермского края выиграл миллион в лотерею. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Взял в киоске один билет, вытащив его наугад. Я верил, что мне должна улыбнуться удача", – признался мужчина.

Он отметил, что внимательно следил за розыгрышем и был очень рад, когда понял, что его билет стал счастливым.

Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем пачку сигарет.

Победитель рассказал, что собирается потратить выигранные деньги на покупку жилья.

деньги

Комментарии 9

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горожанка

11:28:53 31-01-2024

хоть кому то повезло

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Гость

11:35:56 31-01-2024

Можно писать каждый день что кто то выигрывает - никто не проверит.

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Гость

11:36:52 31-01-2024

выигранные деньги на покупку жилья.... будку купит за 870 т.р?

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Гость

11:45:22 31-01-2024

Хорошая попытка, армянское лото, но нет

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гость

11:47:18 31-01-2024

реклама лохотрона

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Гость

12:33:24 31-01-2024

Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем пачку сигарет. Но лучше всё-таки взять четок.

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Гость

14:04:44 31-01-2024

Гость (12:33:24 31-01-2024) Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, чт... Идиот лучше взять килограмм яблок. Даже если выиграешь халява зло сгубит тебя. Нельзя стремится к халяве. Представьте у вас из крана дома бежит не вода а 95ый бензин. Смысл жизни будет сразу потерян. Родственники и друзья сойдут с ума от зависти и вы с ними раздеретесь. Вы обленитесь и отупеете

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Гость

17:05:47 31-01-2024

Сумасшедшие деньги..... Полцарства купит.

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Минусонер

14:14:37 31-01-2024

В таких случаях лучше промолчать, а то всегда найдутся желающие поделиться, найдутся странные родственники которые и не родственники, и начнут доить. Лучше молча оформить и получить выигрыш и тратить в тихоря, а то мало ли. Лохотрон не лохотрон пока сам не выиграешь крупную сумму, я выше 1400 рублей с 10 билетов не выигрывал.

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