Россиянин-крановщик стал миллионером благодаря лотерейному билету
Выигранные деньги мужчина собирается потратить на жилье
31 января 2024, 10:50, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310
Житель города Березники Пермского края выиграл миллион в лотерею. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото".
"Взял в киоске один билет, вытащив его наугад. Я верил, что мне должна улыбнуться удача", – признался мужчина.
Он отметил, что внимательно следил за розыгрышем и был очень рад, когда понял, что его билет стал счастливым.
Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем пачку сигарет.
Победитель рассказал, что собирается потратить выигранные деньги на покупку жилья.
11:28:53 31-01-2024
хоть кому то повезло
11:35:56 31-01-2024
Можно писать каждый день что кто то выигрывает - никто не проверит.
11:36:52 31-01-2024
выигранные деньги на покупку жилья.... будку купит за 870 т.р?
11:45:22 31-01-2024
Хорошая попытка, армянское лото, но нет
11:47:18 31-01-2024
реклама лохотрона
12:33:24 31-01-2024
Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем пачку сигарет. Но лучше всё-таки взять четок.
14:04:44 31-01-2024
Гость (12:33:24 31-01-2024) Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, чт... Идиот лучше взять килограмм яблок. Даже если выиграешь халява зло сгубит тебя. Нельзя стремится к халяве. Представьте у вас из крана дома бежит не вода а 95ый бензин. Смысл жизни будет сразу потерян. Родственники и друзья сойдут с ума от зависти и вы с ними раздеретесь. Вы обленитесь и отупеете
17:05:47 31-01-2024
Сумасшедшие деньги..... Полцарства купит.
14:14:37 31-01-2024
В таких случаях лучше промолчать, а то всегда найдутся желающие поделиться, найдутся странные родственники которые и не родственники, и начнут доить. Лучше молча оформить и получить выигрыш и тратить в тихоря, а то мало ли. Лохотрон не лохотрон пока сам не выиграешь крупную сумму, я выше 1400 рублей с 10 билетов не выигрывал.