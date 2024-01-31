Россиянин-крановщик стал миллионером благодаря лотерейному билету

Выигранные деньги мужчина собирается потратить на жилье

31 января 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/498310

Житель города Березники Пермского края выиграл миллион в лотерею. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Взял в киоске один билет, вытащив его наугад. Я верил, что мне должна улыбнуться удача", – признался мужчина.

Он отметил, что внимательно следил за розыгрышем и был очень рад, когда понял, что его билет стал счастливым.

Крановщик Александр добавил, что всегда говорил знакомым, что лучше купить пару лотерейных билетов, чем пачку сигарет.

Победитель рассказал, что собирается потратить выигранные деньги на покупку жилья.