Россиянин купил три MacBook Pro 14 за 1107 рублей благодаря рекламе

Продавец отказался передавать ноутбуки, но суд встал на сторону покупателя

30 октября 2024, 21:17, ИА Амител

Ноутбук / Фото: unsplash.com / Duy Thanh Nguyen

Россиянин из Подмосковья купил три ноутбука MacBook Pro 14 за 1107 рублей благодаря рекламе. Как сообщает Telegram-канал Mash, стоимость одного такого гаджета составляет около 600 тысяч рублей.

Мужчина увидел рекламу, которая предлагала приобрести MacBook Pro 14 всего за 369 рублей. Пользователь оплатил три позиции, но не получил покупку. Мужчина обратился с жалобой, на что продавец заявил об ошибке в акционном предложении и принес извинения.

Однако покупатель не остановился. Он обратился в суд, который встал на его сторону и признал сделку добросовестной и состоявшийся. Представители компании заверяли, что у них нет таких комплектаций и уже не будет в наличии, однако юрист показал суду аналогичные модели в других интернет-магазинах, что стало доказательством в пользу потерпевшего.

В результате житель Подмосковья получил три MacBook в тысячи раз дешевле. Что он будет с ними делать – не уточняется.