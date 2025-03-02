Россиянин попытался утопить приемного сына

Мальчик выбежал на улицу, однако отчим последовал за ним

02 марта 2025, 22:40, ИА Амител

Мальчик убежал от отчима в Перми / Фото: Telegram-канал Shot

В Перми девятилетний ребенок убежал от отчима, который пытался утопить его в ванной. Как сообщает Telegram-канал Shot, мальчик был в крови и рваной одежде.

Со слов очевидцев, пьяные супруги поссорились, и мужчина сначала избил свою жену, а затем ударил мальчика, разбив ему нос. Крики ребенка только разозлили отчима, который схватил его и потащил в ванную.

"По словам самого мальчика, мужчина начал его топить", – сказано в публикации.

Мальчику удалось вырваться и, оказавшись на улице, он побежал в соседний подъезд, где стал звать на помощь. За ребенком, оскорбляя его, последовал отчим в трусах и куртке. На крики откликнулись соседи, один из которых привел мальчика домой и вызвал полицию.