Займы брал предыдущий градоначальник

28 августа 2024, 07:58, ИА Амител

Флаг колумбии / Фото: pxhere.com/ru/photo/898812

Михаил Краснов, мэр колумбийского города Тунха, рассказал РИА Новости о своем вступлении в должность. Он победил на выборах главы города в конце 2023 года, получив поддержку местных жителей.

Краснов более 10 лет живет в Колумбии и имеет местное гражданство. До победы на выборах он работал преподавателем экономики в местном университете.

По словам мэра, при его вступлении в должность ему достались долги в размере 93 миллиардов песо (около 2,1 миллиарда рублей). Из них удалось отдать примерно четверть.

Краснов отметил, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.

Мэр также рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после вступления в должность. Он отметил, что предыдущий градоначальник взял кредит в размере 93 миллиардов песо, который теперь приходится отдавать. Кроме того, проведенная в городе муниципальная реформа привела к раздуванию административного аппарата.

Однако, по словам Краснова, он смог решить эти проблемы и обеспечить выполнение своих обязательств.