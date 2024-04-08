Россиянин ввел наркотик годовалому сыну. Ребенок в реанимации
Мужчину задержали
08 апреля 2024, 17:00, ИА Амител
Задержанный за покушение на убийство ребенка / Фото: СУ СКР по Ивановской области
Жителя Кинешмы Ивановской области подозревают в покушении на убийство годовалого сына. Мужчина ввел ребенку неизвестный наркотик.
Как сообщили в региональном СК, малолетний потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение с отравлением.
Мать малыша в это время была на работе.
Отца задержали. Готовится ходатайство о заключении его под стражу.
До этого 31-летний мужчина уже привлекался за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
17:33:42 08-04-2024
от кого только не рожают.... женщины, ну как можно так себя не уважать, чтобы жить с наркоманом, да еще рожать от него? или мамаша такая же? и где наша вездесущая опека? в нормальные семьи лезет без мыла, а вот таких не видит
21:16:26 08-04-2024
Да вколоть ему тройную дозу, пусть ласты склеить, хоть одной тварью меньше на земле будет, мразота!
23:53:09 08-04-2024
Эту мразь казнить в страшных муках.
23:56:19 08-04-2024
Наркоманы должны пожизненно лечиться в закрытых усиленной охраны наркологических диспансерах. Но власть умышленно их оставляет в свободном обществе для создания в нем постоянного хаоса и разложения народа.
08:45:17 09-04-2024
а зачем он это сделал?
09:25:46 09-04-2024
Этих наркоманов надо уничтожать, как тараканов их же средством, травить их!