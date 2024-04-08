Россиянин ввел наркотик годовалому сыну. Ребенок в реанимации

Мужчину задержали

08 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Задержанный за покушение на убийство ребенка / Фото: СУ СКР по Ивановской области

Жителя Кинешмы Ивановской области подозревают в покушении на убийство годовалого сына. Мужчина ввел ребенку неизвестный наркотик.

Как сообщили в региональном СК, малолетний потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение с отравлением.

Мать малыша в это время была на работе.

Отца задержали. Готовится ходатайство о заключении его под стражу.

До этого 31-летний мужчина уже привлекался за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.