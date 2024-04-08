НОВОСТИПроисшествия

Россиянин ввел наркотик годовалому сыну. Ребенок в реанимации

Мужчину задержали

08 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Задержанный за покушение на убийство ребенка / Фото: СУ СКР по Ивановской области
Задержанный за покушение на убийство ребенка / Фото: СУ СКР по Ивановской области

Жителя Кинешмы Ивановской области подозревают в покушении на убийство годовалого сына. Мужчина ввел ребенку неизвестный наркотик.

Как сообщили в региональном СК, малолетний потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение с отравлением.

Мать малыша в это время была на работе.

Отца задержали. Готовится ходатайство о заключении его под стражу. 

До этого 31-летний мужчина уже привлекался за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Происшествия дети

Комментарии 6

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Гость

17:33:42 08-04-2024

от кого только не рожают.... женщины, ну как можно так себя не уважать, чтобы жить с наркоманом, да еще рожать от него? или мамаша такая же? и где наша вездесущая опека? в нормальные семьи лезет без мыла, а вот таких не видит

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Гость

21:16:26 08-04-2024

Да вколоть ему тройную дозу, пусть ласты склеить, хоть одной тварью меньше на земле будет, мразота!

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Гость

23:53:09 08-04-2024

Эту мразь казнить в страшных муках.

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Гость

23:56:19 08-04-2024

Наркоманы должны пожизненно лечиться в закрытых усиленной охраны наркологических диспансерах. Но власть умышленно их оставляет в свободном обществе для создания в нем постоянного хаоса и разложения народа.

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Гость

08:45:17 09-04-2024

а зачем он это сделал?

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Гость

09:25:46 09-04-2024

Этих наркоманов надо уничтожать, как тараканов их же средством, травить их!

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