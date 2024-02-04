Россиянин выиграл в лотерею почти 46 миллионов рублей
На покупку билета победитель потратил 2100 рублей
04 февраля 2024, 14:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/498310
Житель Забайкалья выиграл в лотерею почти 46 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.ru.
"А вот и новые миллионеры! Участник из Забайкальского края забрал большой суперприз – 45 853 704 рубля", – рассказали в пресс-службе "Столото".
Россиянин стал победителем в формате "Рапидо" – быстром розыгрыше, который проводится каждые 15 минут.
На покупку счастливого билета он потратил 2100 рублей.
Еще одним счастливчиком стал житель Московской области, которому удача принесла 1,3 млн рублей.
14:36:44 04-02-2024
Не стыдно врать ?
20:08:17 04-02-2024
Гость (14:36:44 04-02-2024) Не стыдно врать ?... А другое вранье на каждом углу и из каждого утюга тебя не возмущает? Какая активная жизненная позиция. Активистка-комсомолка прям! Еще с лозунгами против пойди!
01:00:15 05-02-2024
Гость (20:08:17 04-02-2024) А другое вранье на каждом углу и из каждого утюга тебя не во... А причем тут это вообще? В сортах вранья разбираться?.. Оно надо?