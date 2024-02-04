Россиянин выиграл в лотерею почти 46 миллионов рублей

На покупку билета победитель потратил 2100 рублей

04 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Житель Забайкалья выиграл в лотерею почти 46 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.ru.

"А вот и новые миллионеры! Участник из Забайкальского края забрал большой суперприз – 45 853 704 рубля", – рассказали в пресс-службе "Столото".

Россиянин стал победителем в формате "Рапидо" – быстром розыгрыше, который проводится каждые 15 минут.

На покупку счастливого билета он потратил 2100 рублей.

Еще одним счастливчиком стал житель Московской области, которому удача принесла 1,3 млн рублей.