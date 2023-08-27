Россиянин выиграл в лотерею почти полмиллиарда рублей

Это третий по величине приз в истории "Спортлото"

27 августа 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россиянин выиграл почти полмиллиарда рублей в "Спортлото "4 из 20". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Имя победителя неизвестно, однако сообщается, что он из Московского региона. Билет купил за 250 рублей, а общая сумма выигрыша составила 492 070 999 рублей.

Отмечается, что это третий по величине суперприз в истории лотереи. Самый большой призовой фонд в 545 947 481 рублей был разыгран в 2020 году. Тогда победителем стал пермяк Сергей К.